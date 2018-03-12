Motosiklet çarpması sonucu ölen hakim toprağa verildi

Türkiye’nin yakın siyasi tarihine damgasını vuran önemli davaların hakimi M.Orhan Karadeniz, son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’daki motosiklet kazasında hayatını kaybeden emekli Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimi M.Orhan Karadeniz, memleketi Ordu’da toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutu Ulu Camii’sine getirilen M.Orhan Karadeniz’in cenazesine eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı. Ertuğrul Günay’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga cenazeye çelenk gönderdi. M.Orhan Karadeniz’in eşi Tansel Karadeniz ve çocukları Emre ve Hande Karadeniz taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Karadeniz’in naaşı Oğmaca Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

2008 yalında emekli olan M.Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikast girişimi, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetlerinin görüldüğü Umut davası, Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.