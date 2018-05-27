"Müdahaleler olmasaydı 16 yılda Türkiye altı kat büyürdü"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Son 16 yılda yakaladığımız istikrar sayesinde Türkiye üç kat büyüdü. Ben burada açık konuşuyorum, eğer bu darbeler olmasaydı, müdahaleler olmasaydı, 16 yıl içerisinde Türkiye altı kat büyürdü." dedi.

Demircan, Tekkeköy Belediyesince kent meydanında düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin yer aldığı iftar programına katıldı.

Yemeğin ardından vatandaşlara seslenen Bakan Demircan, Türkiye'nin 24 Haziran'da seçim yapacağını, vatandaşın sandığa giderek bir karar alacağını söyledi.

Demircan, bu kararın bir yıl önce alındığını ifade ederek, "16 Nisan'da hep beraber dedik ki Türkiye'yi bu parlamenter sistemden kurtaralım." diye konuştu.

Parlamenter sistemin darbe ve vesayetler ürettiğini, bunun örneğini Türkiye'nin birçok kez tecrübe ettiğini belirten Demircan, parlamenter sistemin zayıf yönlerine değindi.

Demircan, 27 Mayıs 1960'da milletin helal oylarıyla üç dönem seçilen ve millete hizmet eden rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in darbeyle indirilip iki bakanıyla birlikte asıldığını anımsatarak, "Peşinden çok geçmedi, 1971'de bir muhtıra, 1980'de bir darbe, 17 sene sonra 28 Şubat, 27 Nisan bildirisi 2007'de, 2016'da da 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Bu aziz millet 'Yeter artık' dedi. Ülkeyi uçurumun kenarından tuttu aldı. Bu millet 'Artık vesayet istemiyoruz, darbe istemiyoruz, kriz istemiyoruz' dedi." şeklinde konuştu.