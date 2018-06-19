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Müezzinoğlu: Sisteme karşı çıkanlar, toplumun desteğini alamayanlardır

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, AK Parti'nin aleyhine olmasına rağmen millet için doğru olanın öncülüğünü yaptıklarını söyledi.

Müezzinoğlu: Sisteme karşı çıkanlar, toplumun desteğini alamayanlardır

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, AK Parti'nin aleyhine olmasına rağmen millet için doğru olanın öncülüğünü yaptıklarını söyledi. Müezzinoğlu, "Bu sisteme karşı çıkanlar, toplumla iç içe olamayanlardır, toplumun desteğini alamayanlardır. Bu sisteme sahip çıkanlar da milletle beraber yürüyüp, millete inananlardır, millete güvenenlerdir" dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Müezzinoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik çalışması kapsamında Edirne'ye geldi. Keşan ilçesinde basın toplantısı düzenleyen Müezzinoğlu, milletin, geçmişte siyasi anlamda ağır bedeller ödediğini söyledi. Müezzinoğlu, "Darbeler gördük. Milli iradenin seçtiklerinin idam edildiği tabloları gördük. 12 Eylül, 28 Şubat'ları gördük. 2007'de yüzde 47 oy almış yani 2 vatandaştan 1'inin oyunu almış bir siyasi partiye, birileri kapatma davası açabildi. Sanki bakkal dükkanı kapatmaktan daha kolaymış gibi partiyi kapatma davaları açtılar. AK Parti, 1 oyla kapatılmaktan kurtuldu. Bu kurtulan parti miydi, kurtulan Recep Tayyip Erdoğan mıydı, kurtulan AK Parti kadroları mıydı yoksa milli irade miydi? En sağlıklı ve en güçlü milli iradenin hakim olacağı döneme geliyoruz. O da milletin yüzde 50'sinden fazlasının yetki verdiği yani gerçekten cumhurun başkanı, ilk defa artık millet adına irade kullanacak, icraat yapacak ve ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe taşıyacak" diye konuştu.
'DAHA İYİYE TAŞIMA FIRSATINI 25 HAZİRAN SABAHI YAKALAYACAĞIZ'
Cumhurbaşkanını bugüne kadar kapalı kapılar arkasında seçmeye alışan yapının, son bulacağını kaydeden Müezzinoğlu, "İlk defa cumhurbaşkanını 2014 Ağustos ayında seçtik; ama onda da icra yetkisi yoktu. Şimdi ilk defa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle cumhur adına yetki kullanacak bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kuruyoruz. O zaman işte Almanya'yla Fransa'yla İngiltere'yle dünyayla bu genç cumhuriyetin dinamiklerini daha iyiye taşıma fırsatını inşallah 25 Haziran sabahı yakalamış olacağız. Öbür tarafta da milli irade adına güçlü bir parlamento. Parlamentonun görevi ise dünyayla rekabet edebilecek bir hukuk düzenini, demokrasi sistemini kurup, insan haklarını şekillendirmek olacak" dedi.
'ÖNEMLİ OLAN MİLLETE BEDEL ÖDETİLMESİN'
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, AK Parti'nin aleyhine olmasına rağmen millet için doğru olanın öncülüğünü yaptıklarını vurgulayan Mehmet Müezzinoğlu, şunları söyledi:
"AK Parti zorlansa da sıkıntıya girse de önemli olan, millet zora girmesin. Önemli olan, millete bedel ödetilmesin. Geçtiğimiz dönemlerin ağır bedellerini bu millet ödemesin, diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdik. Bu seçimler, Ahmet'i, Mehmet' seçme seçimi değildir. Bu seçim, milletin güçlü kaderinin dönüm noktasıdır. Gelecek yıllarda artık bu ülkede millet ne derse o olacak. Millet kimi istiyorsa başa onu getirecek. Kime yetki verdiyse millet adına o yetkiyi kullanacak. Kimse kapalı kapılar arkasından 'Partileri ikiye bölelim, partilerden şununla şunu buluşturalım, milleti de istediğimiz gibi hortumlayalım' tuzaklarını kuramayacaklar. Dikkat ederseniz bu sisteme karşı çıkanlar, toplumla iç içe olamayanlardır, toplumun desteğini alamayanlardır. Bu sisteme sahip çıkanlar da milletle beraber yürüyüp, millete inananlardır, millete güvenenlerdir."
AK Parti Bursa Milletvekili Müezzinoğlu, basın toplantısının ardından esnafı ve bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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