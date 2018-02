Muğla Başbakan Yıldırım Muğla'da parti kongresinde konuştu 1

Haber-Kamera Taylan YILDIRIM - Yaşar ANTER - Cavit AKGÜN, Nilüfer DEMİR MUĞLA (DHA)Başbakan Yıldırım Muğla'da parti kongresinde konuştu Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6'ncı olağan kongresi için Muğla'ya geldi. Menteşe Spor salonu'nda yapılan kongrede partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, Muğla'nın güzellikleri göremeyen ben dünyayı gördüm tanıyorum demesin sözleriyle başladı. AK Parti'yi anlamak için geçmişe gitmek gerektiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıla bakmak gerekiyor. 2002'den bu güne yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen, dünyayı kasıp kavuran ekonomik krize rağmen ne var, üç kat büyüyen bir Türkiye var. Kimin sayesinde AK Parti iktidarı ve milletin sayesinde. AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları sayesinde. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerini de solladık. Geçen sene üçüncü çeyrekle yüzde 11.1 ile Çin'i de solladık. Birinci sıraya oturduk. Türkiye'ye birincilik yakışır değil mi Son 24 çeyreğin rekorunu da kırdık. Kalkınmada hizmet ve alt yapı eşitsizliğini gidermek için büyük mücadeleler verdik. Türkiye doğudan batıya kuzeyden güneye gelişti, kalkındı. Her alanda rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. Sadece yollar yapmadık, hastaneler yapmadık okullar yapmadık dedi. EZE EZE BUGÜNLERE GELDİK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi yapılan suikast girişimine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, Başka ne yaptık, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çetecileri, darbecileri, vesayetçileri de eze eze bu güne geldik. Bunu en iyi Muğla bilir. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın burada hayatına kast etmeye çalıştılar. Alçaklar Cumhurbaşkanımıza suikast yapıp hayatına son vermek istediler. Ama Muğla'nın güzel insanları, Yörükleri, efeleri, her biri bir kahraman oldu. Meydanlara indi onlara gereken cevabı verdi. Cumhurbaşkanına, demokrasiye sahip çıktı. FETÖ'cü darbecilere o gece gününü gösterdiniz. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama yarınlarımızdan asla vazgeçmedik diye konuştu. Türkiye'de her seferinde karamsarlık pompalayanın hiç eksik olmadığını da vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, Bunlara rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerinde durmaya, büyümeye devam ediyor. Türk ekonomisi 2008'den beri her türlü saldırıya karşı testten geçti. Dayanıklılığı bir kez daha görüldü dedi. TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN ORDALAR Zeytindalı harekatına da değinen Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi Bugünlerde Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçik niye orada, Çünkü onlar vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyor. Hudutlarımızın güvenliği için ordalar. Onlar alçak PKK, PYD, YPG, DEAŞ örgütlerini ortadan kaldırmak için ordalar. O kahramanlarımız bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirmek için ordalar. Harekatı karalamaya çalışanlar var ama biz haklıyız, onun için güçlüyüz. Sonuna kadarda bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Neye gittik Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını, mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütüne orada yaptığı zulümleri bitirmek içini gittik. Kimse kusura bakmasın hiçbir devlet yanı başında ur gibi büyüyen terör örgütü varsa ona göz yumamaz. Bu doğrudan Türkiye için tehdittir. Sadece terör odaklı bir harekat yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. DEAŞ, PYD, PKK adı ne olursa olsun orada bölge insanına zulmeden terör örgütlerinden hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu hareket devam edecek. Oralar da Fırat Kalkanı bölgesi gibi terörden temizlenecek. Ülkemizde misafir ettiğimizi Suriyeliler gidip oraya yerleşecekler. Böylece bölgede huzur olacak. KEMAL KIÇILDAROĞLU'NA 'MİLLİLİK' ELEŞTİRİSİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Bölgede DEAŞ ile mücadele yapıyoruz diyerek PKK'ya destek verenleri, söylemleriyle, eylemleriyle, gönderdikleri silahlarıyla, onları Türkiye'ye karşı bir tehdit haline getiren sözde dost diye bildiğimiz ülkeleri hepiniz biliyorsunuz. PKK'nın dostlarıyla aynı dili kullanan, içeride de siyasetçilerimiz var. Onlar da terör örgütünün ağzından konuşuyor. Halleri ortada, bugünlerde sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının birinde milli olmak yerli olmak diyor. 'Delikli demir tüfeği bile yapamıyoruz' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen nerde yaşıyorsun, ortaçağda mı kaldın Türkiye İHA'sını, SİHA'sını, tankını, helikopterini de yapıyor, uyan artık uyan. Millilik yerlilik lafla olmaz. FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. PKK-PYD ağzıyla konuşmakla olmaz. Önce partindeki 'PYD terör örgütü değildir' diyenlere bak, Deki 'Siz milli yerli değilsiniz.' Teröristlerin ağzıyla konuşuyorsunuz. Ondan sonra milli ve yerli olmaktan bahset. Milli ve yerli olmaktan söz etmek istiyorsan, gel sende milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin sinesinde sana da yer var. Size de yer var dedi. Eleştirilerini sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Yaptıkları açıklamalar, çocuk yaşta gençleri kandırıp ellerine zorla silah veren terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor. ÖSO, ülkesindeki zulme boyun eğmeyen vatansever Suriyelilerden oluşan bir ordudur. Mehmetçikle kol kola, omuz omuza sahada teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyorlar. 'Sivillere zarar veriyor' diye çatlak sesler var. Sivillere zarar verme meselesine girersen, bunun altından kalkamazlar. Afganistan'a bakın, Yemen'e bakın, Afrika ülkelerine bakın. Önce siz hesabını dünyaya verin. Türk askeri kılı kırık yarıyor. Bir sivilin canına zarar gelmesine diye titiz çalışıyor ama siviller konusunda hassas olanlar, Reyhanlıya, Hassa'ya, Kırıkhan'a, Kilis'e düşen 110 tane roketi, ölen sivilleri, yaralan sivilleri nedense bir türlü akıllarına getiremiyor. Kimse Türkiye'yi, Suriye'yi parselleyenlerle karıştırmasın. Türkiye mazlumlarımı hamisi, zalimlerin de karşısındadır. Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir diye konuştu. HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK Konuşmasına iktidarları boyunca hayalleri gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü, Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık. Huzur için, istikrar için kalkınma için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her icraat hayaldi gerçek oldu. Nereden nereye geldiğimizi Muğla'ya bakın siz göreceksiniz. Muğla sadece 39 milyon dolar ihracat yapıyordu. Şimdi 450 milyon dolara ihracat yapıyor. 15 yılda 12 kata çıkmış. 2002 yılından bu tarafa Türkiye 180 milyar dolardan daha fazla doğrudan yatırım aldı. Kendi rekorlarımızı da yine kendimiz kırıyoruz, ne hayal ettiysek başardık. Küçük düşünmek yok. AK Partiye küçük düşünmek yakışmaz. Gündelik hesapların peşine asla düşmeyeceğiz. Makam mevki derdiyle değil milletin derdiyle dertleneceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Yalanla karalamayla siyaset yapanlara da asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ekranlara çıkıp karamsarlık, umutsuzluk pompalayanlara da itibar etmeyeceğiz. Türkiye atılım üstüne atılım yaparken sesi soluğu çıkmayanlar, felaket tellallığı yapmaktan geri durmayanlara bu millet asla itibar etmeyecek. Çünkü milletimiz kimin Türkiye için Türkiye'nin iyiliği için çalıştığını çok iyi biliyor. Milletimiz yarımızın bugünden daha güzel olacağını çok iyi biliyor. O yüzden de 15 yıldır her seçimde AK Parti diyor. AK Parti'ye olan desteğini de arttırarak sürdüyor. AK Parti milletinin bağrından çıkan milletin sesi olan bir partidir. AK Parti Türkiye demektir. Türkiye demek AK Parti demektir. AK Parti'nin istikameti de milletin istikametiyle aynıdır. Başbakan Binali Yıldırım, turizm verilerinden de söz edip, Türkiye'ye 32 milyon turist geliyor. Nereye geliyor Muğla'ya geliyor, Antalya'ya geliyor, İstanbul'a geliyor. Şimdi Mardin'e, Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Cizre'ye de gidiyor, Trabzon'a da gidiyor. Yurdun her köşesine artık herkes rahatlıklıkla seyahat ediyor. Türkiye'de sınırları içinde iki tane havalimanı olan bu bölgedeki ikinci ilimiz Muğla'dır. Muğla en fazla kıyısı olan illerimizin başında geliyor. Bin 100 km'ye yakın kıyı şeridimiz var. Ama hiçbir endişe var mı Yok. Huzur var, güven var, çünkü deniz var. Deniz özgürlük demektir deniz vizyon demektir dedi. Başbakan Binali Yıldırım, kongredeki konuşmasının ardından Muğla Valiliği'ne geçti.