Muğla Milletvekili Öztürk, servis şoförleri ile bir araya geldi

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris’te düzenlediği toplantı ile servis şoförleri ile bir araya gelip, şoförlerin sorunlarını dinledi. Toplantıda servis araçlarına takılacak olan kameralar ele alınırken Marmaris’te faaliyet gösteren okul servis şoförleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) servis araçlarına takılacak olan kameraların istedikleri firmadan taktırılmasını istedi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk servis şoförlerinin sıkıntılarını ilgililere götüreceğin belirterek, “Servislerde kamera olmazsa olmazımız. Ama biz bu kanunu birileri zengin olsun diye çıkartmadık. İsteyen istediği yerde kameraraları taktırabilir" dedi.

AK Parti Marmaris İlçe teşkilatında düzenlenen toplantıya Ak Parti Muğla Mileltvekili Nihat Öztürk, partililer, 172 Nolu Kooperatif üyesi Vahit Özdemir, 168 Nolu Koop. Başkanı Giray Şahin ve diğer servis şoförleri katıldı.

Toplantıda 172 Nolu Kooperatif üyesi Vahit Özdemir kooperatifi adına söz alarak, servislere zorunlu hale getirilen kameraların belli bir firmadan yaptırılması gerektiği konusunda direttiklerini ileri sürerek "Hiç bir zaman kamera yönetmeliğine karşı olmadık. Normal kamera fiyatı bin 500 2 bin TL civarında iken belirlenen belli bir firmaya taktırmamız istenen bu kameralar 4 bin 500, 5 bin TL civarı bir ücretle bize verilmek isteniyor. Daha fazla ücret ödememek için kamerayı istediğimiz yerden taktırmak istiyoruz" diye konuştu.

Servislerde Hostes Sorunu

Servis şoförleri olarak bir diğer sıkıntılarının servislerde çalıştırılması gereken hostes konusu olduğunu değinen Vahit Öztürk, “Bizler şuanda bu işi eşlerimizle akrabalarımızla, arkadaşlarımızla yapıyoruz. Ancak bizlerden bu çalışan hosteslerin lise mezunu ve 22 yaşından büyük olması isteniyor. Yeni gelecek olan personel bu konuda tecrübeli değil. Ancak biz bunu eşlerimizle akrabalarımızla daha duyarlı bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü bizim mesleğimizde anlayış lazım, hoşgörü lazım ayrıca çocuklara ilgi lazım. Öncelikle anne olması gerekir. Ancak Milli Eğitim’in yapmış olduğu hosteslik kursuna bizim çalışan hosteslerimizin çoğunun kriterleri uymuyor. Uymadığı içinde kursa gönderemiyoruz. Bizler Eylül ayında UKOME’den güzergah alacağımız zaman önümüze bu sorunlarımız çıkacak. Bizim aylık kazancımız okul içerisinde 2 veya 3 bin arasında. Şimdi biz bu kriterlere uyacak bir hostes aldığımız zaman bizim elimizde hiçbir kazanç kalmayacak. Bizler bu sorunlarımızın çözümünü istiyoruz” dedi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her anne baba çocuğunun hangi ortamda okula gittiğini ve nerde olduğunu bilmek ister, güvenli ortamda kayıt altında olmasını ister. Bu sıkıntılarınız ile ilgili ben konuyu bakanlığımıza götüreceğim. Ayrıca kamera olmazsa olmazımız. Ama biz bu kanunu birileri zengin olsun diye çıkartmadık. İsteyen istediği yerde yaptırabilir. Kamera ile ilgili konuda da zorlayan yine kendileri. Şu firmadan almalısınız demeleri adil değil. Deseler ki bizim marka uygulamamız yok, isteyen yönetmelikteki şekilde uygun kamera takarsa biz razıyız deseler ortada sıkıntı kalmayacak" dedi.