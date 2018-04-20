Cumhurbaşkanlık seçimlerinde 100 bin imza ile aday olmayı düşünen başarılı iş adamı ve siyasetçi Ahmet Reyiz Yılmaz, dün akşam saatlerinde açıklanan 100 bin imza ile bağımsız adayların imza toplama yöntemine itiraz etti ve kimlikle seçim kuruluna vatandaşın gidip imza atarak adayı belirlemesi kabul edilemez ve çağdışı ilkel bir yöntemdir dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı adaylığı şartlarını değerlendirdiği bir yazılı açıklama yaptı. MYP Lideri Yılmaz, hukukçularının itiraz dilekçesi hazırladığını söyleyerek, "Gerekirse YSK ve Anayasa Mahkemesine Başvuru yaparız. Hukukçularımız bu konuda itiraz dilekçesi hazırlamaktadırlar. Bu ilkel yöntem kabul edilemez. Seçimler başlamadan gölgelenir. Karar acilen gözden geçirilmelidir. Hem de süratle. Zira seçim için zaman kalmamıştır. 100 bin imzanın toplanması kolay iş değil" dedi. E-imzanın şart olduğunu söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığına adaylık için toplanacak imzalar e- devlet ile ya da mobil sistemde yapılmalıdır. Aksi yöntemler çağdışı, zorlaştırıcı ve ipe un sermektir. Bu son derece açıktır.A dan Z ye her yerde e- imza geçerli.Bu ülkede hükumetin en çok övündüğü hizmet e- devlet hizmeti iken 100 bin seçmeni YSK kapılarına dökmek hangi mantıkla örtüşebilir. Bu konu da YSK zor durumda kalacağı gibi ki süre yok aynı şekilde adaylar için de adil olmayan bir süreç işletilmiş ve imzaları toplama süreci bilerek zorlaştırılmış olacaktır. Bütün kurumların , bankaların ve üniversitelerin e-imza kullandığını söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Günümüz dünyası ve Türkiye’de e- imza her alanda geçerli ve güvenli iken konu Cumhurbaşkanlığı adaylığı olunca bu konu da farklı yol aranmamalıdır. Eğer bu yönde düzenleme gerçekleşmezse Anayasa mahkemesi veya YSK bu konu da gerekli düzenlemeyi hükumetten istemelidir.100 bin seçmenin adayını belirleme yöntemi konusunda e-devlet şifresiyle işlem gerçekleştirme konusunda muhalefete de çağrıda bulunuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu acilen bu konu da hükumete bir önerge sunmalı ve çağrıda bulunmalıdır" dedi.