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Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 12:33 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına adaylığı ile ilgili partisinin teşkilatlarıyla istişarelerinin sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimine 100 bin imza ile aday olabilirim" dedi.Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önemli bir açıklamada bulundu.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına adaylığı ile ilgili partisinin teşkilatlarıyla istişarelerinin sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimine 100 bin imza ile aday olabilirim" dedi.
Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önemli bir açıklamada bulundu. Partisinin teşkilatlarıyla istişarelerin sürdüğünü belirten MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " Adaylık için yeterli talep var. Önümüzdeki günlerde gelişmeler uygun gördüğüm şekilde ilerlerse Cumhurbaşkanlığı seçimine 100 bin imza ile aday olabilirim.Aday portföyünde çeşitlilik şart. Aday olmam durumunda iki tarafın dışında ortanın ve milletin adayı olmak için bir gayret sarf edeceğim. Öyle zannediyorum milletimizin bu iki kutup dışında bir adaya daha ihtiyacı olacaktır. Uzlaşmacı bir aday profiline ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmanın millete bir faydası olmadığını söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Milletimiz Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demiştir. Hükumet, Millet ve Devlet geleneğinin uyumuna önem veriyorum. Bu manada Cumhurbaşkanlık sistemini tartışmak yerine milletimize uygun ideal hale getirmeyi konuşmanın son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Geriye dönüş ve rövanş hesaplarını tasvip etmiyorum"dedi. Ülkücü tabandan önemli destek mesajları aldığını da söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Aynı şekilde Muhafazakar Yükseliş Parti teşkilatları ve diğer vatandaşlarımızdan önemli bir destek ve teşvik söz konusu. Umarım bu destek mesajları beklediğim ölçüde ilerleyen günlerde daha da yükselir ve demokrasiye uygun çok adaylı renkli ve coşkulu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşanır" şeklinde konuştu.

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