"Muhalefet yıkım ekibi gibi konuşuyor"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Açıkçası muhalefet, özellikle Cumhur İttifakı karşısındaki blok yıkım ekibi gibi konuşuyor. Allah korusun, iktidara gelseler yıkım ekibi gibi çalışacaklarını ifade ediyorlar. Bu gerçekten anlaşılması imkansız bir durum." dedi. Akdağ, Erzurum Kalesi önündeki meydanda A Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Muhalefetin tutumuyla ilgili eleştirilerde bulunan Akdağ, "Açıkçası muhalefet, özellikle Cumhur İttifakı karşısındaki blok yıkım ekibi gibi konuşuyor. Allah korusun, iktidara gelseler yıkım ekibi gibi çalışacaklarını ifade ediyorlar. Bu gerçekten anlaşılması imkansız bir durum." ifadesini kullandı. Bir taraftan da Türkiye'nin en seçkin ve nadide kurumlarını şikayet ettiklerini, dünyadaki itibarlarına gölge düşürmeye çalıştıklarına dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti: "Neden yapabilirler bunu? Birincisi bütün çalışmaların ve nadide kurumların millet nezdindeki kıymetini görüyorlar. Bunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye getirdiği itibarı biliyorlar. İkincisi, açık söyleyeyim, çoğu zaman cahillik ediyorlar, bilgisizlik ediyorlar. Bu kadar ülkeyi tanımayan, ülkenin kurumlarının önemini ve ihtiyacını bilmeyen Sayın Muharrem İnce'nin ve Meral Akşener'in devlet yönetme imkanı yok. Böyle vizyonları maalesef yok."

- "Bütün dünya Türkiye'yi bu kurumlarla tanıyor" Meral Akşener'in Kırıkkale'de düzenlediği mitingdeki açıklamalarını değerlendiren Akdağ, bu konunun basında gündeme getirildiğinde önce Akşener'in böyle bir şeyi söylemediğini düşündüğünü anlattı. Akşener'in daha önce de TİKA'ya bulaştığını belirten Akdağ, şunları ifade etti: "Bütün dünya Türkiye'yi bu kurumlarla tanıyor. Bu kurumların mağdur insanlara ve mazlumlara götürdüğü yardımlar ve destekler bütün dünyada konuşuluyor. Şimdi TİKA'yı kapatacağım diyor, AFAD'a ipe sapa gelmez ifadelerde bulunuyor. AFAD bugün 950'ye yakın sismik istasyon kurarak depremleri sürekli takip ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde depremler, seller, su baskınları, heyelanlar, patlamalar, terör saldırıları ve büyük kazalar oldu. Bunların hepsinde sürekli çalışan fedakar kurtarma ekiplerimiz hemen olay yerine kavuşuyorlar, çalışıyorlar. Meral Akşener ne istiyor? Böyle bir kuruma saldırmak bir cumhurbaşkanı adayına ne kazandırabilir? Bu kadar yüksek kabiliyeti olan bir kurumdan, sürekli olarak geliştirmeye çalıştığımız bir kurumdan bahsediyoruz. Onun için bu iddialar tamamen saçma."