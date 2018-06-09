HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Muhalefet yıkım ekibi gibi konuşuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Muhalefet, özellikle Cumhur İttifakı karşısındaki blok yıkım ekibi gibi konuşuyor. Allah korusun, iktidara gelseler yıkım ekibi gibi çalışacaklarını ifade ediyorlar. Bu gerçekten anlaşılması imkansız bir durum" - "(Muharrem İnce) Bunu onlardan o kadar çok duyduk ki... Genel başkanlarından da daha önce buna benzer ifadeler duyduk. Bırakır mı bırakmaz mı bilmem ama sayın Muharrem İnce siyaseti bıraksa Türkiye siyaseti ne kaybeder, kazansa ne kazanır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Açıkçası muhalefet, özellikle Cumhur İttifakı karşısındaki blok yıkım ekibi gibi konuşuyor. Allah korusun, iktidara gelseler yıkım ekibi gibi çalışacaklarını ifade ediyorlar. Bu gerçekten anlaşılması imkansız bir durum." dedi.

Akdağ, Erzurum Kalesi önündeki meydanda A Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Muhalefetin tutumuyla ilgili eleştirilerde bulunan Akdağ, "Açıkçası muhalefet, özellikle Cumhur İttifakı karşısındaki blok yıkım ekibi gibi konuşuyor. Allah korusun, iktidara gelseler yıkım ekibi gibi çalışacaklarını ifade ediyorlar. Bu gerçekten anlaşılması imkansız bir durum." ifadesini kullandı.

Bir taraftan da Türkiye'nin en seçkin ve nadide kurumlarını şikayet ettiklerini, dünyadaki itibarlarına gölge düşürmeye çalıştıklarına dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Neden yapabilirler bunu? Birincisi bütün çalışmaların ve nadide kurumların millet nezdindeki kıymetini görüyorlar. Bunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye getirdiği itibarı biliyorlar. İkincisi, açık söyleyeyim, çoğu zaman cahillik ediyorlar, bilgisizlik ediyorlar. Bu kadar ülkeyi tanımayan, ülkenin kurumlarının önemini ve ihtiyacını bilmeyen Sayın Muharrem İnce'nin ve Meral Akşener'in devlet yönetme imkanı yok. Böyle vizyonları maalesef yok."

- "Bütün dünya Türkiye'yi bu kurumlarla tanıyor"

Meral Akşener'in Kırıkkale'de düzenlediği mitingdeki açıklamalarını değerlendiren Akdağ, bu konunun basında gündeme getirildiğinde önce Akşener'in böyle bir şeyi söylemediğini düşündüğünü anlattı. Akşener'in daha önce de TİKA'ya bulaştığını belirten Akdağ, şunları ifade etti:

"Bütün dünya Türkiye'yi bu kurumlarla tanıyor. Bu kurumların mağdur insanlara ve mazlumlara götürdüğü yardımlar ve destekler bütün dünyada konuşuluyor. Şimdi TİKA'yı kapatacağım diyor, AFAD'a ipe sapa gelmez ifadelerde bulunuyor. AFAD bugün 950'ye yakın sismik istasyon kurarak depremleri sürekli takip ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde depremler, seller, su baskınları, heyelanlar, patlamalar, terör saldırıları ve büyük kazalar oldu. Bunların hepsinde sürekli çalışan fedakar kurtarma ekiplerimiz hemen olay yerine kavuşuyorlar, çalışıyorlar. Meral Akşener ne istiyor? Böyle bir kuruma saldırmak bir cumhurbaşkanı adayına ne kazandırabilir? Bu kadar yüksek kabiliyeti olan bir kurumdan, sürekli olarak geliştirmeye çalıştığımız bir kurumdan bahsediyoruz. Onun için bu iddialar tamamen saçma."

- "İnce siyaseti bıraksa..."

Akdağ, Muharrem İnce'nin seçimi kaybetmesi durumunda siyaseti bırakma sözüyle ilgili bir soru üzerine, "Bunu onlardan o kadar çok duyduk ki. Genel başkanlarından da daha önce buna benzer ifadeler duyduk. Bırakır mı bırakmaz mı bilmem ama Sayın Muharrem İnce siyaseti bıraksa Türkiye siyaseti ne kaybeder, kazansa ne kazanır." dedi.

Türkiye'nin çok büyük kazanımları olduğunu vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye 3,5 kat büyüyen, bu süreçte 8 milyon yeni iş alanı oluşturan bir ülke. Türkiye'de duble yollar, otoyollar, köprüler, barajlar, hastaneler, okullar, o kadar çok yatırım yaptık ki... AK Parti hükümetleri, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şükürler olsun ki Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Önümüzde yeni bir dönem var. Bazen diyorlar ki, '16 senedir neden hepsini bitirmediniz de şimdi beyannamenizde bunları yapacağız diyorsunuz?' Böyle bir şey olur mu? Zaman durmaz. AK Parti Türkiye'nin kalkınan yüzüdür. AK Parti Türkiye'nin ihtiyacı olan, her insana hizmet götürme yüzüdür. AK Parti sadece büyük yatırımları yapmakla kalmış bir parti değildir."

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
Sefer Aycan: MHP ne kadar güçlü olursa, Erdoğan da o kadar güçlü olacakSefer Aycan: MHP ne kadar güçlü olursa, Erdoğan da o kadar güçlü olacak
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ cumhur ittifakı Erzurum Recep Akdağ

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.