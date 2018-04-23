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Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 07:09 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefetin olası ikinci adımını kaleme aldı.

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından İYİ Parti'nin seçime girebilmesi sağlandı. YSK bu adımın ardından açıklama yaparak, İYİ Parti'nin seçime girme yeterliliği olan 10 partiyi açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Muhalefetin ikinci adımı ne olacak?" başlıklı yazısında muhalefetin bundan sonraki 72 saatinin önemine değindi.

CHP’nin kararını bir defalığına yapılmış bir hamle olarak görmemek gerektiğini ve devamının geleceğini söyleyen Selvi, "Şimdi bu hamlenin iki noktada siyasi sonuçları bekleniyor. 1- Cumhurbaşkanı adaylığı. 2- Milletvekili seçiminde ittifak" ifadelerini kullandı.

KRİTİK 72 SAATE DİKKAT

Selvi, CHP kurmaylarını "Kritik 72 saate dikkat. Baş döndürücü bir trafik yaşanıyor" uyarısını da not düştü.

Asıl önemli olanın ikinci adım olacağını köşesine taşıyan Selvi, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “AKP’nin hamleleri karşısında bizim de tedbirlerimiz var” dedi. Öncelikli olarak Meclis’te güçlü bir muhalefet bloku oluşturmak için “sıfır baraj ittifakı”ndan söz etti." diye yazdı.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları konusunu da köşesine taşıyan Selvi, şunları yazdı:

Düne kadar CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları olarak İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen isimleri üzerinde duruluyordu. Değerli tarihçimiz İlber Ortaylı’nın ismi de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gönlüm şahsen ana muhalefetin başındaki zatın seçim yarışında olmasını ister. Başka aday aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Buyur meydan, aday ol” çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı neredeyse kesinleşti. Kılıçdaroğlu, salı günü PM’den yetki alacak. Peki kim olacak? CHP’nin jestinden sonra Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını gözden geçirmesi bekleniyor. En azından ısrarlı olmayacağı düşünülüyor.

ABDULLAH GÜL DENKLEME GİRDİ

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı adaylığı denklemine dahil olduğunun altını çizen Selvi, "Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kim olursa olsun.Kirli gayri milli şer odaklarının desteklediği partilere bu millet geçit vermez.emanet vekil numaraları tutmaz..Milli Cumhur ittifakı gümbür gümbür geliyor.
ha gül, ha erdoğan ne fark eder. başka aday mı yok.
Sayın Abdullah Gül adaylığını koyamaz çünkü koyduğu gün akp nin bittiği gündür. Halk eski halk değil seçmen eski seçmen değil. Ülkenin 15 yıllık yönetimi sonucu malesef gelinen nokta kötü. Baştakiler bunun farkında
gül gibi adam bence tam bürokrat ama bi dönem alet edildi
sayın abdullah gül kesinlikle aday olmaz.. bunada izin vermezler
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