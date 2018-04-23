Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından İYİ Parti'nin seçime girebilmesi sağlandı. YSK bu adımın ardından açıklama yaparak, İYİ Parti'nin seçime girme yeterliliği olan 10 partiyi açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Muhalefetin ikinci adımı ne olacak?" başlıklı yazısında muhalefetin bundan sonraki 72 saatinin önemine değindi.

CHP’nin kararını bir defalığına yapılmış bir hamle olarak görmemek gerektiğini ve devamının geleceğini söyleyen Selvi, "Şimdi bu hamlenin iki noktada siyasi sonuçları bekleniyor. 1- Cumhurbaşkanı adaylığı. 2- Milletvekili seçiminde ittifak" ifadelerini kullandı.

KRİTİK 72 SAATE DİKKAT



Selvi, CHP kurmaylarını "Kritik 72 saate dikkat. Baş döndürücü bir trafik yaşanıyor" uyarısını da not düştü.

Asıl önemli olanın ikinci adım olacağını köşesine taşıyan Selvi, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “AKP’nin hamleleri karşısında bizim de tedbirlerimiz var” dedi. Öncelikli olarak Meclis’te güçlü bir muhalefet bloku oluşturmak için “sıfır baraj ittifakı”ndan söz etti." diye yazdı.