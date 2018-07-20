Muharrem Erkek: Maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'deki Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin, "Sosyal medyada, basında parti içi tartışmaları gündeme tutmamalıyız. Ülkemizin çok önemli gündemleri var mücadeleyi daha önemli görüyoruz. Yerel seçimlerde tek hedefimiz hep birlikte çalışarak başarılı olmaktır. Merkez yönetim kurulu üyemiz sayın Özkan'ın verdiği sayılar bizim il il yaptığımız tespitler sonucunda verilen doğru sayıalrdır. Bizim örgütlerimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor. İmza talebinde bulunanlar da sosyal medyada, basında değil zaten imzalar toplandığında genel merkeze sunulacak tüzüğe göre hareket edilecek. Partimize zarar vermeden bu süreci yürütmek çok daha önemlidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erkek, CHP'deki Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "CHP bir örgüt partisidir. Olağanüstü Kurultay sürecinde imza tartışmalarının bir yarış haline getirilip sosyal medyada, basında gündeme getirilip tartışılmasını da çok doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bütün ile ve ilçe örgütleri çalışmalarımız devam ediyor. Genel merkezimize bugüne kadar ulaşmış noterden ulaşmış herhangi bir talep yok. Talep edenlerin herhangi bir ulaştırdıkları bir talep yok. Bu tartışmaları kendi içimizde tüzüğe uygun şekilde yürütmeliyiz. Sosyal medyada, basında parti içi tartışmaları gündeme tutmamalıyız. Ülkemizin çok önemli gündemleri var mücadeleyi daha önemli görüyoruz. Yerel seçimlerde tek hedefimiz hep birlikte çalışarak başarılı olmaktır. Merkez yönetim kurulu üyemiz sayın Özkan'ın verdiği sayılar bizim il il yaptığımız tespitler sonucunda verilen doğru sayıalrdır. Bizim örgütlerimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor. İmza talebinde bulunanlar da sosyal medyada, basında değil zaten imzalar toplandığında genel merkeze sunulacak tüzüğe göre hareket edilecek. Partimize zarar vermeden bu süreci yürütmek çok daha önemlidir. "

