CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplandığı belirtilen 604 imzanın yarın saat 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğini derhal yapacaklarını bildirdi.

Erkek, yaptığı yazılı açıklamada, devletin kararnamelerle şekillendirildiğini, kalıcı bir OHAL devleti kurulmak istendiğini savundu.

Temel hak ve özgürlüklerin artık güvence altında olmadığını ileri süren Erkek, "24 Haziran seçimlerinde yeniden seçilen bir milletvekilimizle bir Parti Meclisi üyemiz açıkça hukuka aykırı bir şekilde Maltepe ve Silivri Cezaevi'nde siyasi rehin olarak tutuluyor." iddiasında bulundu.

Temel sorunları, her geçen gün daha da ağırlaşan ülkenin önünde bir de yerel yönetimler seçiminin bulunduğunu ifade eden Erkek, şunları kaydetti:

"Böyle bir süreçte demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürebilecek en büyük güç olan Partimizin olağanüstü kurultay gündemiyle daha fazla tartışılmaması topluma karşı bir sorumluluğumuzdur. Parti Meclisi üyemiz Sayın Gaye Usluer'in beyan ettiği gibi seçimli olağanüstü kurultay için noter onaylı 604 imza toplanmış ise yarın saat 11.00'e kadar Genel Merkezimize sunulması; partimizin, örgütlerimizin ve delegelerimizin imza tartışmaları içerisinde daha fazla yıpranmaması; yerel seçimler için yürütülen çalışmaların aksamaması, hukuken ve siyaseten gereğinin yapılması açısından büyük önem arz etmektedir. Yarın saat 11.00'de 604 noter onaylı imzanın Genel Merkezimize sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır."

