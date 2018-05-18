Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Adayı Muharrem İnce, Avcılar Belediyesi'nin Cihangir Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. İftarın ardından konuşan İnce, iftar sofralarının bereket, huzur sofraları olduğunu, bu nedenle bu sofralarda siyaset konuşmak istemediğini söyleyerek, "Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var" dedi.

"YASAKLARI KALDIRMAMIZ LAZIM"

Türkiye'nin gelecek dönemde barışması ve kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen İnce, "Türkiye'nin bir büyük şemsiye altında birleşmeye ihtiyacı var. Bunu başarmalıyız. Gençlerin geleceğe umutla bakmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin eğitimli ve akıllı evlatları ülkemizi terk ediyor, geleceğe güvenle bakamıyor. Acilen bu beyin göçünü durdurmamız lazım. Emeklilerimizi daha rahat yaşatmamız lazım. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermemiz lazım. Bütün bunları başarabiliriz. Yoksulluğu yok etmemiz lazım. Yasakları kaldırmamız lazım. Ekonomimizi büyütmek için önce şeffaf ve hukuk devletine ihtiyacımız var. Ekonomideki büyümeyi de gerçekleştirdikten sonra bir adil bölüşüme ihtiyaç var. Gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmeye ihtiyacımız var. 1, barışacağız. 2, büyüyeceğiz. 3, bölüşeceğiz. "