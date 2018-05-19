Muharrem İnce, 15 günde 13 il mitingi yaptı

BARIŞ GÜNDOĞAN - Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasını 4 Mayıs 2018 tarihinde Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 günde 13 il mitingi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İnce'nin mitingleri sürüyor.

Seçim kampanyasını, Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da yaptı.

Daha sonra sırasıyla Edirne, Hakkari, Rize, Denizli, Manisa, Konya, Niğde, Aksaray, Çorum ve Amasya' giden İnce, 18 Mayıs'ı ise Trakya'ya ayırdı. Dün Kırklareli ve Tekirdağ'da halkla buluşan Muharrem İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan bugün de Samsun'da olacak.

Bugün ayrıca Sinop'ta halka seslenmesi beklenen İnce, yarın ise Osmaniye ve Adana'da miting yapacak.

- Toplamda 50 il mitingi

Gittiği illerdeki bazı büyük ilçeleri de ziyaret eden Muharrem İnce'nin, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapması planlanıyor.

Muharrem İnce, 21 Mayıs Pazartesi günü Bartın ve Zonguldak'ta, 22 Mayıs Salı günü Düzce ve Bolu'da, 23 Mayıs Çarşamba günü ise Erzincan ve Sivas'ta olacak.