Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez canlı yayında soruları yanıtladı.
Muharrem İnce, ''Çatı aday doğru değildir, 2014'de de aynı şeyi savundum. Her parti kendi adayını gösterirse katılım artar'' dedi.
CHP'den yeterince destek aldınız mı sorusuna İnce, ''Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu'' cevabını verdi.
İnsanların çok destek olduğunu belirten İnce, ''Bende altı tane alyans var, zarfı ile saklayacağım, harçlığından gönderen öğrencinin beş lirası var, saklayacağım'' dedi. İnce, ''Bağışlar harcandı, 150 bin kişi bağış yaptı.'' dedi.
"Ben bitti demeden bu iş bitmez. 30 barajını aştık, takip edeceğiz. Zafer, hazırlıktır"
"Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım. Daha fazla miting yapmalıydım, vitamin hapları alsaydım, gücümü sonuna kadar kullansaydım. 20 gün daha zamanım olsaydı çok farklı olacaktı"
O geceye dair bulunduğu mekan ile ilgili açıklama yapan İnce, ''Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır, ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doğru olmaz, ikinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. bu paralar bu işler için toplandı'' dedi.
İnce, ''Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orda bir açıklama yaptım. 'Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim'' şeklinde konuştu.
İnsanları neden YSK önüne çağırmadığını ise, ''Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK'de görev yapan arkadaşımızdı, ona 'YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden birşey var mı' diye sordum. Ben seçim meydanlarında 'yanlış bişey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dedim. O anda da bu arkadaşa sordum, rahatsız eden bişey var mı' dediğimde 'yok' dedi. YSK, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım'' şeklinde detaylı olarak izah etti.
İnce, ''Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı 'Erdoğan kazandı dedi' diye iletirdim, bu İsmail'in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur. Yapmam gereken herşeyi de yaptım'' dedi.
''O gece görünemeyecek bir durumda mıydınız'' sorusuna İnce, ''54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle birşey olabilir mi, ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır'' dedi.
Allah izin verirse yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım. Demirtaş ziyaretinin arkasındayım. Siyasete ilke anlamında bakarım. Düzgün siyaset stratejisi kurduğumuzu düşünüyorum. Din ve ana dilde eğitim meselesini konuştuk. Barış dili tutturduğumuzu düşünüyorum.
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