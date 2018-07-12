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Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçimlerin ardından ilk kez Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Muharrem İnce 'Hatalarımı biliyorum. Apolet tartışmasını fazla uzattım. Daha fazla miting yapmalıydım' dedi. İnce, "Allah izin verirse yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez canlı yayında soruları yanıtladı.

Muharrem İnce, ''Çatı aday doğru değildir, 2014'de de aynı şeyi savundum. Her parti kendi adayını gösterirse katılım artar'' dedi.

'BAZI YERLERDE ÇOK CAN SIKICI ŞEYLER OLDU'

CHP'den yeterince destek aldınız mı sorusuna İnce, ''Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu'' cevabını verdi.

İnsanların çok destek olduğunu belirten İnce, ''Bende altı tane alyans var, zarfı ile saklayacağım, harçlığından gönderen öğrencinin beş lirası var, saklayacağım'' dedi. İnce, ''Bağışlar harcandı, 150 bin kişi bağış yaptı.'' dedi.

'BEN BİTTİ DEMEDEN BU İŞ BİTMEZ'

"Ben bitti demeden bu iş bitmez. 30 barajını aştık, takip edeceğiz. Zafer, hazırlıktır"

SEÇİMİ KAYBETMESİNİN İKİ NEDENİNİ AÇIKLADI

"Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım. Daha fazla miting yapmalıydım, vitamin hapları alsaydım, gücümü sonuna kadar kullansaydım. 20 gün daha zamanım olsaydı çok farklı olacaktı"

SEÇİM GECESİ TARTIŞMALARI

O geceye dair bulunduğu mekan ile ilgili açıklama yapan İnce, ''Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır, ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doğru olmaz, ikinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. bu paralar bu işler için toplandı'' dedi.

İnce, ''Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orda bir açıklama yaptım. 'Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim'' şeklinde konuştu.

İnsanları neden YSK önüne çağırmadığını ise, ''Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK'de görev yapan arkadaşımızdı, ona 'YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden birşey var mı' diye sordum. Ben seçim meydanlarında 'yanlış bişey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dedim. O anda da bu arkadaşa sordum, rahatsız eden bişey var mı' dediğimde 'yok' dedi. YSK, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım'' şeklinde detaylı olarak izah etti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA MESAJ: MİLLET BENDEN DUYMALIYDI

İnce, ''Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı 'Erdoğan kazandı dedi' diye iletirdim, bu İsmail'in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur. Yapmam gereken herşeyi de yaptım'' dedi.

''O gece görünemeyecek bir durumda mıydınız'' sorusuna İnce, ''54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle birşey olabilir mi, ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır'' dedi.

"YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM"

Allah izin verirse yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım. Demirtaş ziyaretinin arkasındayım. Siyasete ilke anlamında bakarım. Düzgün siyaset stratejisi kurduğumuzu düşünüyorum. Din ve ana dilde eğitim meselesini konuştuk. Barış dili tutturduğumuzu düşünüyorum.

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
haalaa mı konuşuyo yaaa...!
Neymiş muarrem bey vatandaş dersini sandıkta verirmiş umarım ders çıkarmışsındır.
20 gün mü? çok komiksin muharrem...
elbet bir gün, buluşacagız.
CHP bu ülkede ikdidar olamaz bunu anlayın size oy verdim CHP vermedim lakin CHP mi gelsin diyen diyene aliye yıllarca oy vermiş biri olarak ben bunu biliyorum sen bitti dedin Adam Kazandı!!! Dedin neyi bitti de.eden bitirmeyeceksin CHP'nin MHP'nin ikdidar olma şansı yokkk yok hani rüzgar esiyordu ilk turda biterdi kasırgaya döndüydü geç dayı gec
lan sen kendi derdine yan nerde yüzde 40 -60 alan topuklu Balon
bu halkı ziken yaranır sayın ince. sizle alakası yok..
boş yapma marem kazanırsın büyüyünce
bırak vitamin hapları nı tek tek içmeyi kutusunla içsen bişey değişmez muharrem ince
Hapisteki Selahattini çabuk unuttun ama bu millet unutmaz Muharrem...
20 gün daha olsaydı demirtaş apolet polise hakaret taciz v.s yüzde 10 düşerdim sen bırak bu işi dayı adam kazandı dedin o iş bitti hala bitti demeden bitmezmiş hadi bi parti kur al yüzde 3 göreyim seni CHP yüzde 25 kurumsal oyu var dahası yok
CHP nin ya da RTE nin karşısında bi insanın alıp alabileceği en yüksek oy bu kadar işte. Kendini de yırtsan bu kadar 207 miting de yapsan bu kadar.ayrıca şuan işsizsin belli ki. Eğer iş arıyorsan paşa hergün apoletlerini silip patlatacak birilerini arıyo. Asgari ücretle başla
sayın incenin iki hatası yok tek hatası var ama ne yazıkki onuda anlamamış....bu ülkede terör yandaşlarını desteklemek her zaman kaybettirir...
bu böyle yarım kalmayacak.
doğru iki eksk var, birde selahattin demirtaşı ziyaret etmeyecekti...
YANLIŞ YAPTIN İNCE VE MERAL KİME CALISTIGINIZ BELLİ DEGIL
Bak asıl kaybetme nedenlerini ben söyliyeyim sana Muharem 1-Chp olarak Atatürkü benimsemeyip İsmet İnönü gibi din düşmanı politikaları sürdürmeniz İttihat ve terakkinin torunları olmadığınızı kanıtlamadınız bir türlü 2-Sürekli Sol kesime hitap ettiniz niye daha ısrar edersiniz siz CHP liler ülkedeki oy oranınız belli ve sabit azınlıksınız buna rağmen Ezanla,Camiyle Kur-an kursları İman hatipler ile Baş örtüsüyle uğraşmaktan vaz geçmediniz mesele daha derin ama düzelmeniz için gereken ana esaslar bunlar sayılır
CHP 'nin yüzde 10 oy kullanmadığı hiç miting yapmadığı halde ekmel 38 oy aldı muarrem CHP ikdidar olamaz bunu neden anlamazsınız
Yav he he
Apolet ve herşeyi yıkacam demen sıkıntı oldu biraz yoksa şuan aydınlık günlere uyanmıştık ...
farklı olmazdı..
CHP nin ya da RTE nin karşısında bi insanın alıp alabileceği en yüksek oy bu kadar işte. Kendini de yırtsan bu kadar 207 miting de yapsan bu kadar.ayrıca şuan işsizsin belli ki. Eğer iş arıyorsan paşa hergün apoletlerini silip patlatacak birilerini arıyo. Asgari ücretle başla
millet alışmış zamlara asgari ücrete size oy vermez sayın ince. siz yolunuzda devam edin Allah büyüktür
Ama zurnanin zirt dediği yerde neredeydin YSK önunde sabahlayacaktin ne oldu da eve gittin bide onu de hele be sendeki kitle ne desen inanmaz muharrem hoca keşke seninde uzaya yol yapiyorum dediğinde inanan bir kitlen olsa ne şansiz adamsin be hoca
Be alakası var işte hep böyle yanlış tesbit yapıyorsunuz ondan kaybediyorsunuz
Boş ve kof çıktın.Vatandaşın oyuna sahip çıkamadın.Bundan sonra sana değil oy selam bile vermem.Benim için büyük hayal kırıklığı oldun.
Apolet olayını uzattım ne demek TSK nın Bir generalin Halkın seçtiği C.Başkanına saygı göstermesini alkışlamasını kabüllenemediğiniz sürece yerde sürünmeye mahkumsunuz.Bu hata değil Tsk ya ne kadar düşmanca bir kin içinde olduğunuzu gösteriyor.....
yanlış yapmadın maarrem. yanlış olan sensin
Chp ve akp kalp kırmaya lüzum yok. Chp seçimi kaybetmiş,defter kapansın artık. Son 2 gündür ülke lehine operasyonlar yapılıyor, akp ye oy vermedim ama sevmeye başladım. Recep bey dediği istikrarda devamlı giderse ülke iyi noktaya gelir. Ülkemiz için en güzel neticeler olur inşallah, Sn. Başkan Recep beyin önü açık olsun, saygılarımla...
ya halk sizi istemiyor bunu kabul edin artık
Nedenleri 2 tane değil ama yine de 2 tane sayayım. 1)Kendinizi halktan üstün gördünüz. 2)Sizden olmayanlara hakaret ettiniz.(Koyun,Çomar,Mal)Bizzat dememiş olsanız bile teşkilatınıza söz geçiremediniz bu konuda.
Sayin Ince biz makarnaci bir milletiz, okuma oranimiz dusuk, hem de cok dusuk, siz kuantum falan diyosunuz, iste hataniz buydu. Maalesef halkin dilinden konusan kazandi. Kahvehane diyen kek diyen kazandi. Hata burada.
Demirtaş ile görüşmen bitirdi seni maarrrem
ERDOĞANIN 15 SENELİK TECRÜBESİ VAR LİDERLİKTE.. ADAM YAPACAĞIZ DEDİ SİZ YIKACAĞIZ DEDİNİZ, MİTİNGLE FİKİR DEĞİŞMEZ PROJE KOYUN, AKP İLÇE MAHALLE BAZINDA ÇOK ÖRGÜTLÜ SİSTEMLİ. İNSANLARA DOKUNUYOR. SİZ SAHNEDEKİ ÇOCUĞU KOVUYORSUNUZ. İNSANIMZ REKLAM SEVER. DERSİNE ÇALIŞMADAN NAMAZ ABDEST MUHEBBETİNE GİRYORSUNUZ. KURMAYLARINIZ ARAŞTIRMACI VE BİLGİLİ OLMALI. STRAEJİLERİNİZ BU YÖNDE OLMALIYDI. DOĞRU YA DA YANLIŞ VAYANDAŞIMIZ BUNLARA BAKIYOR. HAA HERKES ÇOK EĞİTİMLİ OLUR KİMSE DE BİR LAFA BİR HAREKETE OY VERMEZ BU DA İLERİ MEDENİYET. ÖNCE DİĞERLERİNİ HALLEDİN Bİ.
Noldu bay muharrem,tsunami geliyodu,dip dalgası geliyodu,size sorgusuz sualsiz inanmış% 22 nin garipleri burda tamamm tamamm yorumları atiyodu,dalgada tsunamide başınızda patladı:)
Herseyinle dogru dürüst heycan vericiydin. Elbete bu halk seni anlayacak AK PARTİLİ vatandaşlarımızda sana oy verecek buna inan sadece zaman ...
sen de mi hadi Kılıçtaroğlu nu biliyorduk hdpkkyı sevdiğini
Bunlar yenilmeye neden doymuyorlar. Sende illa 9 kez yenilince mi başkası gelsin diyeceksin
aday ol milyar oyum olsa birini vermem.
pkk başı seni bitirdi halenmi arkasındayım diyorsun hiç mi danışmanın yok hiçmi vtandaşa sormuyorsun yanlış yoldasın bırak artık bebek katili destekçisini seni bitiren bu
Sayın İnce siz Adam kazandı dediğiniz zaman halkın nezdinde bittiniz. Gündemi meşgul etmeyin. İnsanların güvenini yok ettiniz. O güveni bir daha toparlayamazsınız...
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