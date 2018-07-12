Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez Habertürk canlı yayınında!

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez canlı yayında soruları yanıtladı.

Muharrem İnce, ''Çatı aday doğru değildir, 2014'de de aynı şeyi savundum. Her parti kendi adayını gösterirse katılım artar'' dedi.

'BAZI YERLERDE ÇOK CAN SIKICI ŞEYLER OLDU'

CHP'den yeterince destek aldınız mı sorusuna İnce, ''Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu'' cevabını verdi.

İnsanların çok destek olduğunu belirten İnce, ''Bende altı tane alyans var, zarfı ile saklayacağım, harçlığından gönderen öğrencinin beş lirası var, saklayacağım'' dedi. İnce, ''Bağışlar harcandı, 150 bin kişi bağış yaptı.'' dedi.

'BEN BİTTİ DEMEDEN BU İŞ BİTMEZ'

"Ben bitti demeden bu iş bitmez. 30 barajını aştık, takip edeceğiz. Zafer, hazırlıktır"

SEÇİMİ KAYBETMESİNİN İKİ NEDENİNİ AÇIKLADI

"Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım. Daha fazla miting yapmalıydım, vitamin hapları alsaydım, gücümü sonuna kadar kullansaydım. 20 gün daha zamanım olsaydı çok farklı olacaktı"

SEÇİM GECESİ TARTIŞMALARI

O geceye dair bulunduğu mekan ile ilgili açıklama yapan İnce, ''Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır, ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doğru olmaz, ikinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. bu paralar bu işler için toplandı'' dedi.