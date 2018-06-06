Muharrem İnce: 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım

Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Onlarla benim aramdaki fark; onlar ülkeyi Moskova'dan Brüksel'den, Washington'dan yönetiyor, ben Ankara'dan yöneteceğim. AK Parti'ye oy verenler sesleniyorum; asla ekmeğinizle oynamayacağım. Göreve başlar başlamaz 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Şanlıurfa'da düzenlenen mitingine katıldı. Kent Müzesi yanındaki miting alanında toplanan kalabalığa hitap eden Muharrem İnce, '3B' adını verdiği 'Barış, Büyüme ve Bölüşme' projesini hayata geçirerek, barış içerisinde, ekonomik olarak büyümeyi ve adil bölüşmeyi gerçekleştireceklerini söyledi. Seçilmesi durumunda çocuklara 3 dil öğretileceği sözünü veren İnce, "İnsanlarımıza fizik öğretmeni olarak söz veriyorum; bütün çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Birinci dil resmi dil olan Türkçeyi herkese öğreteceğiz. İkinci dil; insanlarımızın evinde konuştuğu dil yani ana dili. Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça. Anası, babası evinde hangi dili kullanıyorsa ana dilini öğreteceğiz. Üçüncüsü ise İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Çince uluslararası dil öğreteceğiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız, çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz" dedi. 'EN BÜYÜK İSLAMİ BİLİMLER ÜNİVERSİTESİNİ KURACAĞIZ' Şanlıurfa'nın 'Peygamberler Şehri' olduğunu ve seçilmesi durumunda kente dünyanın en büyük İslami ilimler üniversitesini kuracağının da sözünü veren İnce, "Allah'ın izni, milletimin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde dünyanın en büyük İslami bilimler üniversitesini Şanlıurfa'ya kuracağız. Ilımlı İslam değil, radikal İslam değil, ilimli İslam. Hurafelerin değil, yobazların değil, radikallerin değil, sahtekârlar değil, din tüccarlarının değil ama dünyanın en büyük İslami bilimler üniversitesini buraya kuracağız" diye konuştu. 'KUYULARDAN SU ÇEKİLMESİ ERDOĞAN'IN AYIBIDIR' Ekonomiyi büyüteceklerini, mahkemelere herkesin güveneceğini, Merkez Bankası'nın bağımsız olacağını, kamuda yükselişte liyakatin esas alınacağını ve yatırımcının güven duyduğu bir ortam hazırlayacaklarını anlatan Muharrem İnce, çiftçilere her türlü desteği vererek tarımsal ithalata son vereceklerini vurgulayarak şöyle dedi: "Çiftçilere söz veriyorum; mazot 3 lira olacak. Elektrik fiyatlarını düşüreceğiz, hayvan sağlığı için kullanılan ilaçları devlet bedava verecek. Çocukluğumda çobanlık yapmış birisi olarak hayvancılık yapanlara sesleniyorum; çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Dünyanın en büyük bölgesel kalkınma projelerinden birisi GAP. 1989'dan bu yana 100 milyar lira harcandı ama işin ilginci 100 milyar lira harcadık, 120 milyar lira geri aldık. Barajlarda ürettiğimiz elektrikten geri aldık. GAP'ı enerjide yüzde 80 tamamladık, sulamada ise hâlâ yüzde 30'da kalındı. GAP gibi proje varken maalesef Şanlıurfa'daki çiftçiler kuyulardan su çekiyorsa bu devletin, hükümetin, Erdoğan'ın ayıbıdır. Size sözüm olsun; seçilince 3 yıl içerisinde 1,3 milyon hektar alanı suyla buluşturacağız. 15 yılda 190 milyar dolar tarımsal ithalat yaptılar, aynı dönemde tarıma verilen destek ise 19 milyar dolar. Mercimeğin, buğdayın ana vatanı burası ama ne yazık ki Kanada'dan mercimek, Rusya'dan buğday alıyoruz. Tarımı yeryüzü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'den öğrendi ve bu durum Türkiye'ye hiç yakışmıyor." 600 MİLLETVEKİLİ ELEŞTİRİSİ 150 milyon nüfuslu Rusya'da milletvekili sayısının 450, 300 milyonluk ABD'de ise 535 olduğunu kaydeden Muharrem İnce, 80 milyonluk Türkiye'de ise bu sayınının 600 olduğuna dikkat çekerek eleştiride bulundu. Şanlıurfa'da ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 37, Yalova'da ise 18 olduğunu ve bunun doğru olmadığını vurgulayan İnce, "Şanlıurfa'da 37 çocuğu bir sınıfa koyacaksın, Yalova'da 18. Böyle adalet olmaz, böyle barış olmaz, böyle kardeşlik olmaz" dedi. 'MARMARİS'TEKİ SARAYI ENGELLİLERE TAHSİS EDECEĞİM' Seçim meydanlarında verdiği vaatlerin kaynağının merak edildiğini belirten İnce, kendisinin Cumhurbaşkanlığı sarayında yaşamayacağını ve sarayı gençlere vereceğini söyledi. İnce, Marmaris'te yaptırıldığını iddia ettiği 300 odalı yazlık sarayı da engellilere tahsis edeceğini ve burada engellilerin sırayla birer hafta tatil yapacağını kaydetti. Toplumu barıştırmak için aday olduğunu ve seçilmesi halinde seçim dönemlerinde vatandaşın değil devletin kemer sıkacağını dile getiren İnce, çiftçinin borçlarının faizini silme sözü vererek şöyle devam etti: "Geçenlerde Adıyaman ve Malatya'daydım. Erdoğan mitingde Adıyamanlılara 'tütün zararlıdır' demiş. Tütün ekersen hapse giriyorsun. Yoksul Adıyamanlı kardeşim tütün ekerse hapse giriyor. 'Tütün zararlı' diyor, niye biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan milli değil, yerli değil. Çünkü Erdoğan, Amerikan tütün şirketlerine teslim olmuş. Adıyamanlı, Malatyalı kardeşim tütün ekmeyecek. Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var? 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Onlarla benim aramdaki fark; onlar ülkeyi Moskova'dan Brüksel'den, Washington'dan yönetiyor, ben Ankara'dan yöneteceğim. Onlardan bizim farkımızı söyleyeyim; onlar 'ya oy ver ya işten çıkarsın' diyor. AK Parti'ye oy verenler sesleniyorum; asla ekmeğinizle oynamayacağım. Seçildiğim gün göreve başlar başlamaz 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım. Dünyada sadece Türkiye'de olan bir şey var. Mesela Kolombiya'da, Çin'de, Rusya'da, Güney Afrika'da, Amerika'da fakirler mutsuzdur, zenginler mutludur. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de fakirler de zenginler de mutsuz. Zenginler malını Türkiye dışına kaçırıyor, çünkü gelecek korkusu var. Türkiye'de geleceğini göremeyen 12 bin insan paralarını yurt dışına kaçırıyor." Muharrem İnce, konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine çırak dediğini ve ekonomi öğreteceğini söylediğini hatırlatarak, "Daha önce Rize, Aydın, Hakkari ve Edirne'den seslendim. Şimdi de Şanlıurfa'dan sesleniyorum; Sayın Erdoğan meydanlara çıkıp benim olmadığım yerlerde bana ekonomi öğreteceğini söylüyorsun, bana 'Çırak' diyorsun, arkamdan konuşma, istediğin kanalda, istediğin saatte gel bana ekonomi öğret. Hatta belgesel gibi yapalım, bir akşam da gel bir kanala bana tarım öğret. Tarımı tartışalım. Siz bir televizyon kanalında Bay Ekonomistle tartışmamı ister misiniz? Ben çok isterim, bayılırım buna. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız" diye konuştu.



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