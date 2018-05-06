Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Gemlik'e miting için nasıl geldiğini anlatan İnce, "Saat gecenin 11'i. CHP Gemlik İlçe Başkanı'nı ara, 'Gemlik'e bir selam vereyim' de. Bir tek afiş yok 'İnce Gemlik'te' diye. Sonra geliyorsun, miting alanı dolu. Bu iş olmuş, bu iş tamam. Ben siyaseti hep ilke üzerine yaptım. İnandığım şey neyse onu yaptım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘Hayır' oyu verdim, bugün olsa yine ‘Hayır' oyu veririm. Bugün aramızda bir arkadaş var. Ben cumhurbaşkanı adayıysam başlangıç fikrini bu arkadaşım yaptı. Kendisiyle beraber parti içinde yarışlarda beraber olmadık, karşı karşıyaydık ve beni hiç desteklemedi. Son Parti Meclisi'nde, ‘Ben Bursalılara sordum, 'CHP'nin adayı kim olsun?' diye. Millet, 'Muharrem İnce' diyor. 'Milletin görüşünü Parti Meclisi'ne aktarayım' dedi. O arkadaşım, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal" diye konuştu.

Gemlik'teki mitinginin Yalova'dan sonra ikinci mitingi olduğunu belirten İnce, "Buradan televizyon kanallarına sesleniyorum. Özel kanallara ayrı, TRT'ye ayrı sesleniyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini yaptım Yalova'da. Yer, gök insan. Halk TV'nin haricinde hiçbir kanal vermedi mitingi. Şimdi ister versinler ister vermesinler. Hangi kanal vermezse o kanalın önünde miting düzenleyeceğim. Bunlar teslim olmuşlar, teslim; ama biz teslim olmayacağız. Direneceğiz ve kazanacağız" dedi.

'AKŞENER FETÖ'CÜ DEĞİLDİR'

Tüm cumhurbaşkanı adaylarından başarı dilemek için yarın randevu isteyeceğini açıklayan İnce, "Az önce gördüm; İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi yan yana stant açmış, imza topluyorlar. Size talimatımdır. Gidin, arkadaşlarımıza imza verin, destek oldun. Demokrasi böyle bir şeydir. Devletin uçağını, helikopterini, örtülü ödeneğini, TV'leri, gazeteleri almış; başka kimseye yaşama hakkı vermeyecek. Böyle bir şey olur mu? Kaymakamlar; il başkanı, parti başkanı gibi. Ben yarın tüm adaylardan başarı dilemek için randevu isteyeceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim. Milletin arasında küslük olmaz. Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğim. Ben rakibimin bir kolunu bağlayarak, güreş yapmam. Güreş mertçe olacak, yiğitçe olacak. Akşener'e imza verenlere 'FETÖ'cü' diyorlar, böyle bir şey olur mu? Ben kefilim, Akşener FETÖ'cü değildir. Yarış adil olacak" diye konuştu.