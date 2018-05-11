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Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

BAHÇEYE İNDİ, ÇAY TOPLADI CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon’daki toplantının ardından parti otobüsüyle Rize’ye doğru yola çıktı.

Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum (2)

BAHÇEYE İNDİ, ÇAY TOPLADI
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon’daki toplantının ardından parti otobüsüyle Rize’ye doğru yola çıktı. İnce, yol güzergâhı boyunca beraberindeki eşi Ülkü İnci ile geçtiği ilçelerde vatandaşları selamladı. Cuma namazını Rize’de Sahil Camii’nde kılan İnce, ardından Dağsu Mahallesi’ne gitti. Mahalledeki çay bahçesinde çay toplayan üreticilerin yanına dik bir yamaçtan korumalarının da yardımıyla inen İnce, burada çay toplayan Rabia Karali adlı kadınla sohbet etti. Sohbette yöre şivesiyle "Ne ediysun burada?" diyen İnce, kadına verilen yaş çay taban fiyatını beğenip beğenmediğini sordu. Karali, İnce'ye, “Çok iyi fiyat verildi” yanıtını verdi.
Sohbetin ardından çay makasını eline alan İnce, bulunduğu tarlada bir süre çay topladı, tarla sahibi kadına "Nasıl toplayabildim mi?" dedi. Çay üreticisi kadın “Çok iyi topladınız” cevabını verdi. Anne ve dede tarafının Rizeli olduğunu hatırlatan İnce, “Küçükken çaylığa girip çay toplamıştım. Ama cumhurbaşkanı adayı olarak hiç çay tarlasına girmemiştim. Buranın bir torunu olarak birazdan konuşacağız, destek isteyeceğiz. Herhalde torunu destekleyecekler” dedi.
'KADIN DOĞRU SÖYLÜYOR'
Sohbet sonrası üretici Rabia Karali, bir isteğinin olduğunu ifade ederek İnce'ye, "Seçimlerde birbirinize sataşmayın. Ne yapacaksanız onu söyleyin" dedi. Bunun üzerine İnce "Bana sataşmazlarsa ben de sataşmam" diye konuştu. Korumaların yardımıyla çay topladığı bahçeden çıkan ve sohbetle ilgili konuşan İnce “Bana sataşmayacakları sürece ben de sataşmayacağım. Kadın doğu söylüyor. Ben bir gariban adayım” ifadesini kullandı.
Muharrem İnce, daha sonra bölgedeki bir tesiste oturarak çay içti, partililerle sohbet etti. Ziyarette Betül Kuru aldı genç kız İnce ile fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum (2)Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum (2)Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum (2)Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum (2)

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