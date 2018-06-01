Muharrem İnce: Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilecik mitinginde yaptığı konuşmasında, "Cumhurbaşkanı olur olmaz Olağanüstü Hal'i hemen kaldıracağız. İlk olarak hukuk devletini kuracağız. Atamalarımız liyakata uygun olacak. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız" dedi. Muharrem İnce, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Coşkulu kalabalığa hitaben konuşma yapan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçildiğinde milletvekili sayısını indireceğini söyledi. İnce şunları kaydetti: "600 milletvekili Türkiye'ye çok. Bana diyeceksiniz ki 'Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz?' Cumhurbaşkanı olur olmaz Olağanüstü Hal'i hemen kaldıracağız. İlk olarak hukuk devletini kuracağız. Atamalarımız liyakata uygun olacak. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız. İş adamı bir banka kuracaksa önceden belirlenmiş kurallara uyacak. Üretime yatırım yapacağız, betona değil. İtalya bizden zeytinyağı alıyor. Bizim markamız olmadığı için kendi markasını basıyor." Daha önce milletin sağcı-solcu, sonra Kürt -Türk, sonra da Alevi-Sünni diye bölünmeye çalışıldığını belirten Muharrem İnce, şöyle dedi: "Ama kimsenin aklına şehitleri gazileri bölmek gelmez. Mesela 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ile diğer şehit ve gazilerin sosyal haklarının ücretleri bile farklı. Gazileri bile, şehitleri bile böldüler. İşte yeniden bu milleti toparlamam lazım. 'Ben, sen, o yok; biz varız artık biz'. Muharrem İnce'nin sloganı ne? 'Hepimizin Cumhurbaşkanı, hepimizin, 81 milyonun Cumhurbaşkanı'. Onun için '3 B' diyoruz. '1 barış', '2 ekonomik olarak büyüyeceğiz', 3 adil buluşacağız, görüşeceğiz'. 3 B'yi '3 G' ile kuracağız. Yön, yöntem, yönetim yönümüz Avrupa Birliği, yönetim demokrasi, hukuk devleti." Engellilerin önündeki engelleri kaldıracaklarını da ifade eden İnce, "Emeklilikte yaşa takılanlar, bu sorunu çözeceğiz. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda anda asgari ücret ne kadarsa o asgari ücreti vereceğiz. Erdoğan ile benim aramdaki farkı anlatayım. Erdoğan '3 çocuk yapın' diyor. İyi de nasıl bakacağız; onu söylemiyor. Ben çocuk sayısına karışsam olmaz. Bu yetmiyor, 'Sezaryen olmaz' diyor. Yahu sana ne, nasıl istiyorsa onu yapsın. Erdoğan bunlarla uğraşıyor, ben çocuk beziyle uğraşıyorum" diye konuştu. Muharrem İnce, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi: "Erdoğan meydanlarda 'Ben ekonomistim' diyor. 'Köprüyü Muharrem İnce yapamaz' diyor, 'ben yaparım' diyor. Bana ekonomiyi öğretecekmiş. Bilecik'ten sesleniyorum; Sayın Erdoğan gel bana ekonomi öğret. Sayın Erdoğan istediğin bir televizyon kanalında hadi gel bana ekonomi öğret. Ekonomiden sıkıldıysan gel bir programda bana dış politika öğret. Ben varım. Oradan sıkıldıysan gel bir kanalda bana tarım öğret. Oradan da sıkıldıysan hiç yapamayacağın bir şey söyleyeyim gel çocuklarımızın geleceği ve eğitimi konuşalım yüreğin varsa. Meydanlarda 'Ben köprü yaptım' diyor. Köprüyü parayı basarsın yaparsın, ufak işler. Ben tam tersine, ben gönüllere köprü kuruyorum. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, 4'üncü köprüyü de İnce yapar, bir şey olmaz. Bilecik'ten Sayın Erdoğan'a bir soru soruyorum. Her gittiği yerde yerli ve milli olduğunu söylüyor değil mi? Sayın Erdoğan sorum şu; Sarayın mermerleri Bilecik mermeri mi Hindistan mermeri mi?" Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştiren Muharrem İnce, "Binali Yıldırım demiş ki ben TİKA'yı kapatacakmışım. Sen de abin gibi yalancısın Sayın Binali Yıldırım. Eğer yaptığım 49 miting içinde bir yerde 'TİKA'yı kapatacağız' lafını söylemişsem, sana söz veriyorum ne istiyorsan onu yapacağım. Sana bir şey demiyorum çünkü sen 24'ünde kendi kendini imha edecek olan bir başbakansın zaten. Bir lafım da Bekir Bozdağ'a. Demiş ki 'Bu CHP'liler' demiş, 'seçim yaklaşınca camileri hatırladılar' demiş. Bekir Bozdağ camiler senin babanın tapulu malı mı?" dedi. Konuşmasının sonunda Türkiye'yi özgürleştireceğini söyleyen Muharrem İnce, "Gazetelerde cumhurbaşkanını eleştiren karikatürler yayınlanamıyorsa, o ülkede dolar düşmez çünkü o ülkede özgürlük yoktur. Gazetelerin manşetlerini cumhurbaşkanı belirliyorsa o ülkede faiz düşmez. Türkiye'yi yeniden özgür, konuşan, demokrat, sorgulayan bir Türkiye yapacağız. Bundan hepimiz kaznacağız. Türkiye kazanacak. Hepimiz birlikte kazanacağız" diye konuştu.

