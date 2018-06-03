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Muharrem İnce balık tuttu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.

Haber: İstanbul DHA CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu. İnce Kağıthane'deki mitinginin ardından Eyüp'e geçti. Unkapanı Köprüsü'nde inen İnce ve beraberindekiler, olta atan balıkçılarla sohbet etti. Bir balıkçıdan aldığı oltayı sallayan İnce, balık tuttu. İnce daha sonra tuttuğu balığı iğneden çıkararak denize attı.

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