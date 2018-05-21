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Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak mitinglere katılacak.

Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/ZONGULDAK, BARTIN, (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak'ta yapılacak mitinglere katılacak. Muharrem İnce, dün gece saatlerinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz' paylaşımında bulundu. İletişim koordinatörlüğü de İnce'nin, Bartın ve Zonguldak mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu. Parti yetkilileri ise Muharrem İnce'nin, bugün Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacağını belirterek, il başkanlıklarına bildirdi. CHP Zonguldak İl Başkanvekili Hakkı Güney, yaptığı açıklamada, "Bir rahatsızlığından dolayı böyle bir olay yaşandı. Yaptığımız görüşmelerde geleceğini bildirdi. Örgütler, ona göre hazırlığını yaptı. Biz İnce'yi bekliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada bir talep var, kendisine karşı. Bunu ona bildirdik. O da 'Tamam, geliyorum' dedi" diye konuştu. CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan ise "Biz 1 haftadır Muharrem İnce'nin mitingi için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kendisinde biraz ses kısıklığı olmuş, böyle bir olay yaşadık. 'Geliyor, gelmiyor' gibi sıkıntılar oldu; ama çok şükür düzelmiş. Biraz önce Engin Altay aradı. Kendisinin düzeldiğini, kara yoluyla Bartın'a geleceğini söyledi. Biz de çok heyecanlıyız. Büyük bir hevesle kendisini bekliyoruz" dedi.

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