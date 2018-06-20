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Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, rakibi Meral Akşener'in "Başkan olursam İnce'ye yardımcılık teklif edeceğim" sözlerine "Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara (Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu) yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız" sözleriyle yanıt verdi. İnce, anketlerle ilgili olarak, 'Kaybeden anket şirketleri olacak ve ne yazık ki Türk medyası olacak' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ulusal gazete, haber siteleri ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

BAŞKAN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Sözcü'nün haberine göre, İnce, toplantıda başkan yardımcılarını da açıkladı.

İnce, Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener'in "Başkan olursam İnce'ye yardımcılık teklif edeceğim" sözlerine "Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara (Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu) yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız" sözleriyle yanıt verdi.

"KAYBEDEN ANKET ŞİRKETLERİ OLACAK"

Muharrem İnce, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

Bu seçimin sonunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak ve ne yazık ki Türk medyası olacak. Bu seçimin sonucunda en özgür ve en mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü artık onlar özgür olacak. Talimatla manşet atılmayacak. TRT asla Muharrem İnce'nin borozanı olmayacak. Mutlu bir Türkiye, büyümüş bir Türkiye, bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını, sokakta, meydanlarda görüyorum.

Allah'ın izni ile bu iş oldu diyorum. Seçim sonuçlarını sizin bilmediğiniz bir yerden takip edeceğim, ama Ankara'da.


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah akıl fikir versin ne diyeyimm
Bay Bay tayyip...
seninleyiz cumhurbaşkanım geliyoruz
Karadeniz ve anadolu....!!! bırakın bu partizanlığı...!! zaman değişim zamanı,,hukuk,hak özgür basın,eşitlik zamanı...
cumhurbaşkanı değil cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
Peki Seloyu ne yapacaksın , ilk önce dışarı çıkaracaksın onu biliyoruz daha sonra onu da başkan yardımcı seçecek misin ? Meral ablayla birbirinize destek olup evcilik oyununuzda başkan olabilirsiniz bunda sakınca yok fakat gerçekler çok farklı olacak, uyanın artık
FİZİK ÖĞRETMENİ TARİH YAZIYOR YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKANIM...OYUMU KULLANDIĞIMDA BAŞIMI YASTIĞA HUZUR İÇİNDE KOYUCAM..BİZİ ETEKLERİMİZDEN TUTUP VAR GÜCÜ İLE AŞAĞILARA ÇEKEN DEĞİL HALKINI ŞAHA KALDIRAN BİR BAŞKAN KALİTELİ İSTİKRARLI HUZUR VEREN DİK DURUŞLU BURAM BURAM GELECEK VAADEDEN BİR BAŞKAN KALBİM HUZURLA DOLU...
İşte Türkiye'mizi şaha kaldıracak ekip. Allah yar ve yardımcınız olsun!!!
hani başkanlık sistemine karşıydınız ne oldu şimdiden bırak başkanlığı başkan yardımcılığı atamalarına odaklandınız Peki başkan olursan çadırdamı duracaksın yoksa Külliyedemi yoksa vaaadlerine kaynak olarak gösterdiğin Külliyenin yıllık 10 mlyn doları ilemi ülkeyi yöneteceksin işte ne kadar plasız projesiz olduğunuz belli gaf üzerine gaf
bu kadar emin isen başkan olacağına seçime gerek yok.
16 senedir yalandan dolandan kendilerini zenginleştiren iktidardan bıktık usandık defolup gitsinler artık
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