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Muharrem İnce Bayrampaşa mitinginde konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bayrampaşa'da seçmenlerle buluştu.

Muharrem İnce Bayrampaşa mitinginde konuştu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA)
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bayrampaşa'da seçmenlerle buluştu. İnce, bir davulcuya 'milletvekili maaşları çok yüksek' diyerek bir CHP'li vekile bahşiş verdirdi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi'nde seçmenleriyle bir araya geldi. Eğitim sistemiyle ilgili konuşan İnce, "Çocuklara nasıl dil öğreteceğiz? Bütün öğrencilere resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz. İki, evinde konuştuğu ana dilini öğreteceğiz. Hangisiyse onu öğreteceğiz. Üç, uluslararası bir dil öğreteceğiz. İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Japonca, Çince... Gençleri dünya vatandaşı yapacağız" dedi.

"PASSOLİG'İ KALDIRACAĞIM"
Bayrampaşa'nın İstanbul'da meydanı olmayan tek ilçesi olduğunu belirten ve kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen İnce, "İstanbul'a kentsel dönüşümde kimseyi mağdur etmek yok. Kimseyi yerinden yurdundan etmeden kentsel dönüşüm yapacağız" dedi. Muharrem İnce, "Mesela 'Stadyumlarda beni eleştiriyorlar, bunları kayıt altına alayım, Passolig getireceğim' dersen, o ülkeden hayır gelmez. Size söz veriyorum. 1 hafta içinde Passolig'i kaldıracağım" diye konuştu.

DAVULCUYA BAHŞİŞ VERDİRDİ
Konuşması sırasında davulcuya seslenen İnce, "Düğünde değiliz, mitingdeyiz davulcu. Şuradan bir milletvekili bakayım da sana bahşiş versin" dedi. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün davulcuya 100 lira vermesini isteyen İnce, "Asgari ücret bin 600 lira. Dünyanın maaşını alıyor bu milletvekilleri. 100 lira versin bir şey olmaz" dedi.

Muharrem İnce Bayrampaşa mitinginde konuştu

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