Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur -3

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak için 4 Mayıs'ta aday olduğunda yakasındaki 6 oku çıkarıp, Türk bayrağını astığını söyledi. İnce, "Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız" dedi.

Osmaniye'de Masal Park yanındaki alanda toplanan kalabalığa seslenen Muharrem İnce, 24 Haziran'dan sonra bir sıkıntı olması durumunda 50 bin avukatla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gideceklerini söyledi. İnce, "24 Haziran'da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cüppelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran'da her an Ankara'ya çağırılabiliriz. 50 bin avukatla YSK'ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran'dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız" dedi.

BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ

Türkiye'de yeni bir dönem başlatacaklarını belirten Muharrem İnce şöyle devam etti: