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Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

İFTAR SOFRALARI, İFTİRA SORMALARINA DÖNÜŞMEMELİ Adana'da merkez Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarına katılıp, vatandaşlarla birlikte iftar yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ramazan ayı boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacağız.

Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (3)

İFTAR SOFRALARI, İFTİRA SORMALARINA DÖNÜŞMEMELİ
Adana'da merkez Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarına katılıp, vatandaşlarla birlikte iftar yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ramazan ayı boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacağız. Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağız. İftar sofraları, iftira sofralarına dönüşmemeli" dedi.
Tellidere Mahallesi'ndeki iftar programına İnce'nin yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve binlerce vatandaş katıldı. İftar alanına giren İnce'ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlikte fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Ezan okunmadan önce vatandaşlara hitap eden İnce, tutulan oruçların Allah'ın kabul etmesi temennisinde bulundu. Ramazan ayı boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacaklarını belirten İnce, "Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağız. İftar sofraları, iftira sofralarına dönüşmemeli. İftar sofralarında siyaset olmamalı. Benim bu ülke için bir huzur projem var. Türkiye'nin huzura, normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin barışmaya ihtiyacı var. Bu ülkede hepimiz, barışalım, hepimiz refah içinde yaşayalım, hepimiz huzur içinde yaşayalım. Barıştıktan sonra ekonomimizi büyütelim. Ekonomimiz güçlü olsun, kırılgan olmasın. Dış müdahalelere açık olmasın. Sonra elde ettiğimiz geliri hakça paylaşalım, adilce paylaşalım. Hakkaniyet ölçüsünde bölüşelim. Yani projemiz, insanların mutluluğu. Projemiz 3 B; barışmak, büyümek ve adil bölüşmek. Bunu başaracağız Allahın izniyle, milletin izniyle. Allah bayramlara eriştirsin" dedi.
İnce, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar programının ardından alandan ayrılan İnce'nin otobüsü, fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlarca kesildi. Kendileri uzaklaştırmak isteyen korumalar ile tartışan vatandaşlar, İnce ile fotoğraf çektirmeyi başardı. Adana Havaalanı'na geçen İnce, daha sonra kentten ayrıldı.

Gökhan KESKİNCİ-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (3)Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (3)Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (3)Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (3)

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