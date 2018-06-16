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Muharrem İnce Beykoz'da konuştu-1

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın.

Özgür DENİZ KAYA-İbrahim MAŞE-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz'da mitingi yaptı. Mitingde konuşan İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine vurgu yaparak "Onlar Türkiye'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de 'Ben aldım' diyor. Kötü not aldı mı 'Bunlar dış mihrak' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz" diye konuştu.

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