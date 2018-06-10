HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce Beylikdüzü'nde iftar programına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:55 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Muharrem İnce Beylikdüzü'nde iftar programına katıldı

İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada orucunu açan Muharrem İnce, daha sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı.
İnce konuşmasında, "Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, kadir geceniz mübarek olsun. İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürenler var, ben onlardan biri değilim. İftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. Yeryüzü sofralarına, halk tipi iftarlara gidiyorum ama beş yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum." dedi.
Muharrem İnce daha sonra buradan ayrılarak Silivri'ye geçti.

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizdeCumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Süleyman Soylu: Seçimlerden güçlenerek çıkmamız lazımSüleyman Soylu: Seçimlerden güçlenerek çıkmamız lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.