Muharrem İnce: Bu iş ilk turda biter (2)

'OHAL'İN KALKMASI LAZIM'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting programları kapsamında Kırşehir'in ardından Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu. Yağmur yağışı altında gerçekleşen mitingde İnce, millet zenginleşmeden siyasetçinin zenginleşmeyeceğini ifade ederek, "Amerika'nın nüfusu 300 milyon, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Amerika'nın 1,5 katı milletvekili sayısı var. Yazık günah değil mi bu memlekete. 80 milyon kişi 600 milletvekiline bakamaz. İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak. Biz Amerika'dan daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz?" dedi.

'KADINLARIN ÇALIŞMA ENGELİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

Ardından seçim vaatlerini açıklayan İnce, "Türkiye'yi barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Adil bölüşeceğiz" ifadelerini kullandı. İnce, şunları söyledi:

"Emekli arkadaşlarıma sesleniyorum. 'Ramazan ve Kurban bayramında birer maaş vereceğiz' dedik; hükümet 'biner lira' dedi. Yetmez ama tamam kabul. Ama o bin lira 2-3 yıl sonra enflasyonda erir. Size sözüm olsun; bayramlarda asgari ücret kaç paraysa o kadar ücret alacaksınız. 19 Mayıs'ta gençlere 500 lira burs vereceğiz. 29 Ekim'de 500 lira Cumhuriyet bursu. O parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP de vermeyecek. Şimdi devlet fakire yardım ettiğinde Erdoğan cebinden mi veriyor o parayı? Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında da o parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek, devlet verecek. Ben meydanlarda 'iş' diyorum, 'ekmek' diyorum, 'aş' diyorum. Kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 32, bunu yüzde 50 yapmamız lazım. Kadınların iş gücünü artırmamız lazım. Bunun için her mahalleye bir kreş açacağız, kadınların çalışma engelini ortadan kaldıracağız. Çocuklar kreşe gidecek, kadınlar işe. 'Her aileye bir ev, her eve de en az bir maaş' diyeceğiz. 'Nereden bulacaksın?' diyor parayı. 4 milyar Suriyeliye 40 milyar dolar parayı nereden bulduysan oradan bulacağım. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Asgari ücret 2200 lira olacak."

'YABANCI YATIRIMCI GELECEK, DÖVİZ DÜŞECEK'

OHAL nedeniyle yabancı yatırımcının ülkeye gelmediğini ifade eden İnce, OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyledi. İnce, şöyle dedi:

"Diğer ülkeler bize güvenmediği için yatırımdan korkuyorlar. Doların euro'nun düşmesi için, yatırımcıların gelmesi için OHAL'in kalkması lazım. Biz geldiğimizde tek adam değil, ortak aklı kullanacağız. Kaliteli, nitelikli bir ekiple çalışacağız. Türkiye hukuk devleti haline gelince, yabancı yatırımcı gelecek, döviz düşecek."

'GÜLEN'İ USULÜNE UYGUN İSTEMEDİLER'

Konuşmasının devamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasını yineleyen Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen'i istediler ama usulüne uygun istemediler. Çünkü Amerika vermek istemiyor, Erdoğan da almak istemiyor. Niye? Alırsa anlatacak, 'Bana Mayıs ayında geldi parti kuracağım dedi' diye. Bekir Bozdağ açıklama yaptı; 'Muharrem İnce gelsin, bakanlıkta evrakları incelesin' diye. Ben Bekir Bozdağ'ın memuru değilim, haddini bil bir kere. Benim milletvekili arakadaşlarım var, avukat arkadaşlarımız var. Yüreğiniz yetiyorsa açarsınız evrakları. 6 gün oldu yazı yazdık 'Evrakları açın inceleyelim' diye; ses seda yok. Bekliyoruz, evrakları açın, gelip inceleyelim. Muharrem İnce 'görüştü' diyorsa görüşmüştür. Merkez Bankası'nda yanlış olur, Muharrem İnce'de olmaz. Yaptığımız iş doğrudur."

'ALMANYA'NIN HADDİNE Mİ DÜŞMÜŞ'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiği yönündeki iddialarla ilgili de konuşan İnce, şöyle dedi:

"Sayın Merkel, 'Erdoğan seçimden sonra gelsin Almanya'ya' diyor. Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım. Sonra size de gelecek sıra. Senin haddine mi düşmüş, Türkiye'de seçimin sonucunu beklemeden açıklama yapıyorsun. Sen kimsin? Benim ülkemde bir seçim var; kimin seçileceğini nereden biliyorsun? Ne ortaklığınız var da onu öne çıkarıyorsun. Sen ne zannediyorsun kendini. Almanya'nın uşağı mıyız biz. Biz bağımız Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de seçim var, Türkiye'nin iç işidir bu; Almanya'nın haddine mi düşmüş."

Erhan GÖĞEM-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

