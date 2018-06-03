Muharrem İnce Büyükelçilerle iftarda bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bazı ülkelerin büyükelçileriyle İstanbul'da iftar yemeğinde bir araya geldi.
Muharrem İnce, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton , Avustralya Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, İngiltere Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott, Amerika İstanbul Baskonsolosu Jennifer L. Davis ile İstanbul'da iftar yemeğinde bir araya geldi.
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