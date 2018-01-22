Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel BAŞkanlığına aday olduğunu açıklayarak "36'ncı Olağan Kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum çünkü CHP'de genel başkanlığına aday olunmaz aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim aday gösterildim diyorum ve imza toplamaya da devam ediyorum" dedi.

"GENEL BAŞKAN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ KARŞINIZDA OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Konuşmasına Afrin Harekatıyla başlayan İnce şunları söyledi: "CHP'nin genel başkan adaylığıyla ilgili karşınızda olduğum için üzgünüm. Ancak yaşamın içinde bunlar var. Sayın Cumhurbaşkanı Afrin ile ilgili harekatı parti kongrelerinde konuşuyorsa hayat da bir yandan devam ediyor demektir. Şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti kendisine içerden veya dışardan yapılacak her türlü terör saldırı karşısında mücadele etmek zorundadır. Önümüzde 3 önemli seçim var. Bunların olağan olmayacağını gösteren çok sayıda emare bulunmaktadır. Bu seçimler Türkiye'nin seçimleri haline gelmiştir. Parti çıkarlarının çok ötesinde Türkiye'nin kaderini ilgilendiren yol ayrımlarıdır. Köprüden önceki son çıkıştır. 2019 seçimlerinde yanlış bir yola girildiğinde başımıza geleceği görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu tehlike gündelik sorunlarımızın çok önündedir."