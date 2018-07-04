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Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

İNCE'DEN İYİ PARTİ'YE ZİYARET Erzurum'da bulunan Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığı'nın ardından İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)

İNCE'DEN İYİ PARTİ'YE ZİYARET
Erzurum'da bulunan Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığı'nın ardından İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir süre kalan İnce, daha sonra merkez Yakutiye ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi boyunca 52 gün kaldığı eve geçti. İnce, Erzurum Atatürk Evi Müzesi Müdürü Mustafa Erkmen'in tarihi konakla ilgili anlattıklarını dinledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Muharrem İnce, talepleri üzerine önce ayrı ayrı sonra toplu fotoğraf çektirdi. Atatürk Evi Müzesi'nden ayrılan İnce, caddede esnafla ve kent sakinleriyle tokalaşıp, sohbet etti. Havuzbaşı Meydanı'na kadar yürüyen İnce, buradan da toplantı yapacağı yere gitti.
Muharrem İnce'nin aracına binip, bölgeden ayrılmasından sonra arkasından bir genç, "Benim askerime, polisime kurşun sıkanlarla niye birlik oluyorsunuz?" diye bağırdı. İsmi öğrenilemeyen genç, polis tarafından çevreden uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)

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