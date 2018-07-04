Muharrem İnce: CHP karışmaz (3)

'BİZ BU SEÇİMDE YENİLDİK'

Erzurum'da bulunan Muharrem İnce, merkez Aziziye ilçesindeki düğün salonunda partililerle bir araya geldi. Erzurum erkek bar ekibinin gösterisini izleyen Muharrem İnce, ardından partililere seslendi. Bütün büyük yolculukların bir adımla başladığını söyleyen İnce, "4 Mayıs günü bir büyük yolculuğa çıktık. 50 günlük kampanyada elimizde ne kaldı geriye? Helalinden, çalmadan bir yüzde 31 var. Sloganımız, 'Hepimizin cumhurbaşkanı.' Şimdi 15 milyon oy var helalinden. Bunu 30 milyon yapacağız. Bunu başaracak mıyız? Allah'ın izni, milletin isteğiyle bunu başaracağız" dedi. İnce, şöyle devam etti:

"1699, Osmanlı'nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. Osmanlı bizim atalarımız, 223 yıl hep kaybetti. 1699 Karlofça Antlaşması'ndan sonra başladı. 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'a kadar hep kaybetti. 223 yıl neden kaybetti biliyor musunuz? Osmanlı generalleri geri çekilmesini bilmiyor. Yenildiğinde geri çekilmesini bilmiyor. Mustafa Kemal Paşa, Kütahya Savaşı'nda yenildi, Eskişehir'de yenildi. Kütahya, Eskişehir'de yenilince orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti. Elindeki gücünü ölçtü, 'Benim gücüm nedir? dedi. Hazırlıklarını yaptı ve 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlattı. 30 Ağustos 1922'de savaşı kazandı. 223 yıl hep kaybetti, geri çekilip hazırlıklarını yapıp savaşa giren birisi savaşı kazandı. Hiç bahane üretmeye gerek yok. Biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın. En ciddi hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. 'Sandıktan çalıyorlar', senin görevin çaldırtmamak. Çaldırtmayacaksın. 'Çalıyorlar' diye bağırmak değil."

'TÜRKİYE ÇANKAYA, BAKIRKÖY, KARŞIYAKA'DAN İBARET DEĞİL'

CHP'yi herkesin partisi yapacaklarının altını çizen Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne yapacağız? 81 milyonun partisi olacağız. Hedefimiz bu. 'Küçük olsun benim olsun' değil, mutlu azınlığın partisi değil. Türkiye, Çankaya'dan, Bakırköy'den Karşıyaka'dan ibaret değil. Erzurum var, Konya var. Neden olmasın? Erzurum Büyükşehir'i almaya gözünü dikemezsen, İzmir'de sıkışıp kalırsın. Bizim hedefimiz bu olamaz. Hedef Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını almak olmalı. Onun için hepimizin cumhurbaşkanı, hepimizin partisi. Bunu başarabiliriz, bunu yapabiliriz. Bunu gençlerle yapacağız. Atatürk'ün bir sözü vardır; 'Bütün ümidim gençliktedir.' Benim de bütün ümidim, hayalim gençlikte. O meydanlarda ne söylerse söylesin, kıraathane kuantumu yenmiş olabilir. Ama kuantum kıraathaneye yenilmez. Her zaman unutmayın, kuantum mutlaka kazanacaktır. Kuantum kazanmazsa ülke gelişmez, fakir kalırız, işsiz kalırız."

'UZUN VADEDE KEKİN KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen İnce, "Ben 'Nano teknoloji' dedim. O 'Bedava kek' dedi. Kısa vadede kek kazanmış gibi görülebilir. Uzun vadede kekin kazanması mümkün değil. Kekin şekerini bile bulamayacağız yakında. Şeker fabrikaları gitti. 'Gelecek' demeye, 'Kuantum' demeye, 'Nano teknoloji' demeye devam edeceğiz. 4 Mayıs'ta başlayan büyük yolculuk emin olun amacına ulaşacaktır. Allah'tan tek dileğim sağlıktır. Onun haricinde hiçbir engel karşımızda duramaz, barajları yıkar aşarız" diye konuştu.

'ERDOĞAN'I ARADIM, KUTLADIM'

Hedefindeki illeri tek tek sayan Muharrem İnce, "Erzurum, Rize, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır. Erzurum'da 9,9'da kalmışız. Gelseydim barajı aşacakmışız" dedi. İnce, şunları söyledi:

"Büyük sevdalar, büyük yolculuklar, büyük umutlar gençlerle olur. 35 yaş üstünde üye olursa, onu, başlatacağımız '1 milyon 250 bin üye' kampanyasına saymam. 18-35 yaş arası olacak. 16 -17 yaşında pek çok evladım, öğrencim hararetle bizi takip ediyor onu da biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlerle kurdu, gençlerle rayına oturtacağız. Ülkenin kurumlarını çökerttiler, pes ettirdiler, diz çöktürdüler, yok ettirdiler. Ülkeyi tekrar rayına oturtacağız, umutlarımızı yeşerteceğiz, tazeleyeceğiz moral bozmak asla yok, bahane üretmek yok, mazeret yok. Başarmanın yolu hatalarını gözden geçirmekten geçer. Adil bir yarış olmadığını biliyorum. Devletin valileri, kaymakamları, örtülü ödeneği, helikopteri, uçağı bütün imkanlarıyla kampanya yapan birisi, bir de milletin yaptığı bağışlarla kampanya yapan birisi tabi ki şartlar eşit değil. Ama buna da sığınmayacağız. Yarışa girdiysek sonucunu kabul edeceğiz. Benim demokrasi anlayışım bu. Yenilmişiz, aradım kutladım 'Hayırlı olsun' dedim, 'Başarılar diliyorum' dedim. Demokrasi böyle bir şey ama emin olun önümüzdeki seçimde Erdoğan da beni arayacak merak etmeyin. Bak sen kazandın kutladım, ben kazandığımda aynısını isterim. Bunu yapacağız, bunu yapabiliriz, bu enerjimiz gücümüz var. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte resmen gölge bakanlar kurulu kuracağız. Kazanmış gibi çalışacağız. Dış politika, ekonomi, tarım uzmanları sürekli Türkiye sorunları üzerine çözüm üreteceğiz. Kafa yoracağız, takip edeceğiz. Nefesim ensesinde olacak merak etmeyin. Takip edeceğiz."

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