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Muharrem İnce: CHP karışmaz (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

'GENEL BAŞKAN İLE BASIN YOLUYLA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ' Muharrem İnce, Erzurum'un tek CHP'li belediyesinin olduğu Çat ilçesine geldi.

Muharrem İnce: CHP karışmaz (4)

'GENEL BAŞKAN İLE BASIN YOLUYLA KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ'
Muharrem İnce, Erzurum'un tek CHP'li belediyesinin olduğu Çat ilçesine geldi. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile birlikte yeni yaptırılan belediye hizmet binasını gezen İnce, 'Kadın Dinlenme Evi'ne girerek, kadınlarla sohbet etti. Kadınlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra belediyenin diğer bölümlerinin gezip, yapılan Erzurum işi motifleri çok beğendiğini söyledi. Başkan Kılıç'ın makamına geçen Muharrem İnce, buradaki çocukları yanına çağırarak, bir süre sohbet etti. İnce, çevresinde toplanan çocuklara ilk olarak derslerinin nasıl olduğunu sordu. 'İyi' yanıtını alan İnce, bu kez de "Bedava kekle çay mı istersiniz yoksa uzay ve bilgisayar, bunları mı konuşmak istersiniz?" diye sordu. Çocukların "Uzay ve bilgisayar" yanıtını verdiği İnce, "Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Ben gelecekten umutluyum, çocuklar beni anlıyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Önümüzde yerel seçim var, hazırlıklarını sürdürüyoruz" açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Muharrem İnce, "Bakarız. Şimdi Sayın Genel Başkan ile basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben. Doğrusu odur. Bakalım, yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar. Konuşuruz, Sayın Genel Başkan ile bunları değerlendiririz. Medya aracılığıyla konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde konuşurum, açıklamaları yaparız" diye konuştu.

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Muharrem İnce: CHP karışmaz (4)Muharrem İnce: CHP karışmaz (4)Muharrem İnce: CHP karışmaz (4)Muharrem İnce: CHP karışmaz (4)

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