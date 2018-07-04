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Muharrem İnce: CHP karışmaz, genel başkanla abi-kardeş gibiyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

ERZURUM'da konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP karıştı haberleriyle ilgili, "CHP karışmaz.Tam tersine biz sayın Genel Başkanla abi -kardeş ilişkisi içinde, eşlerimizle birlikte yemek yedik.

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP karıştı haberleriyle ilgili, "CHP karışmaz.Tam tersine biz sayın Genel Başkanla abi -kardeş ilişkisi içinde, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkana teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerini Erzurum'dan başlattı. Sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen Muharrem İnce parti binasına girişte büyük bir coşkuyla karşılandı. Binanın beşinci katındaki parti ofisine çıkarken, kendi il başkanlığının yanındaki MHP İl Başkanlığı ofisine giren İnce, partililerle tokalaşıp sohbet etti. Daha sonra CHP il binasına geçen Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.

Bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını belirten Muharrem İnce, "Kampanyada sloganımız 'hepimizin cumhurbaşkanı'ydı. Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum'dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum'a gelemedim, özür diliyorum. 50 günde 68 vilayete gidebildik. Erzurum'da cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında oyumuz var yüzde 9,9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Merak etmeyin Erzurum'da bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9,9'da kalmak beni üzdü. Bunu mutlaka Erzurum'da barajı geçeceğiz. Bir sonraki toplantımızda tabii ki cumhurbaşkanı olarak Erzurum milletvekilleriyle yapacağız. Türkiye okul öncesi çocuklarına çıkamayan bir ülke, okuldaki çocuklarını yerleştiremeyen bir ülke. Okul öncesi çocukların başına her gün kötü bir olay geliyor, okuldaki çocuklarımız da okullara yerleştirilemiyor.Türkiye'nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu dönemde çözüm, çare olmamız lazım. Bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ GENÇLERLE YÖNETELİM KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ'

'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyası başlatacaklarını söyleyen Muharrem İnce şöyle devam etti:

"9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım. 'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyası. CHP'nin şu an 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018'den, 9 Eylül 2019'da kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası. Ben şimdiden 9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum'dan yapıyorum. 18 yaş ile 35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genci üye ederek bunu başaracağız. Yani seçimlerde 15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. 30 milyon oyu almak için 1 milyon 250 bin olan üye sayısını 1 milyon 250 bin gençle takviye edeceğiz. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Kampanya başlayacak, 1 yıl içinde tam iki katına çıkartırsak, cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyon olan oyu 30 milyon yapacağız. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi başaracağız."

Bir basın mensubunun Bakanlar Kurulu yetkisininin Cumhurbaşkanlığına devrini sağlayan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) dair sorusuna Muharrem İnce, "Bu sabah 5'ten beri yollardayız. KHK'yı bilmiyorum. Zaten öyle değil miydi? Tek adam değil miydi?Türkiye'de şu ana kadar öyle değil miydi? Bütün yetki onda zaten, başbakan fiilen yoktu. Şimdi tamamen yok. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemşire o, kıraathaneci o, her şey o." diye yanıt verdi.

'ABİ-KARDEŞ GİBİYİZ'

Muharrem İnce, başka bir gazetecinin basında yer alan 'CHP karıştı' haberleriyle ilgili, "CHP karışmaz.Tam tersine biz Sayın Genel Başkanla abi- kardeş ilişkisi içinde eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkana teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok. Gizli ajandalarım, planlarım yok. Millete yalan söylemeyeceğim diye söz verdim. Yaptığım teklifi de milletle paylaştım" diye konuştu.

'ERZURUMLU SAYILIRIZ'

Toplanacak MYK'nın olağanüstü kongre kararı alıp almayacağı yönündeki bir soruya ise Muharrem İnce, "Ben MYK üyesi değilim, takdir onlarındır. Ben seçim çalışması değil. Burada bir kampanya başlatmadım. Erdoğan Erzurum'a geldi diye ben gelmeyecek miyim? Daha önce söylediler Eyüp'te miting yaptık, Erdoğan buraya geliyordu dediler. Be de buraya 12 yaşında geldim. Erzurum memleketimin bir parçası.Yalova'da dışardan gelen illere baktığınızda Erzurumlu fazladır. Biz yarıdan da olsa Erzurumlu sayılırız" dedi.

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