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Muharrem İnce CHP'yi uyardı: Sıfır çekeriz, kaybederiz!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 07:29 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'deki kurultay tartışmalarına değindi. "Benim derdim koltuk değil, Türkiye" diyen İnce "Bana şunu diyenlere çok üzülüyorum: ‘Bekle yerel yönetim seçimlerini, nasıl olsa başarısız olacak bu yönetim" dedi. İnce ayrıca Mart 2019 yerel seçimleri öncesi partisine uyarıda bulunarak "CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce CHP'yi uyardı: Sıfır çekeriz, kaybederiz!

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte Sözcü Gazetesi'ni ziyaret eden Muharrem İnce çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hemen meydanlara geri dönülmesi, hiç soğutmadan mitinglere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan İnce şöyle konuştu:

Bana şunu diyenlere çok üzülüyorum: ‘Bekle yerel yönetim seçimlerini, nasıl olsa başarısız olacak bu yönetim. Bekle top ayağına gelsin'. Bunu çok yanlış buluyorum. Ben kendime koltuk aramıyorum ki. Türkiye'ye umut arıyoruz. Ben bekleyeyim de… Türkiye bekliyor mu? CHP bu noktadan silkinebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl olduğuna inanmıyorum. 5 yıl sürmeyecek. Ben şunu yapacağım, hazırım buna. 4 Mayıs'ta nasıl bir kampanyaya başladıysam, 50 günde bir kampanya yaptıysam, bu kampanyayı hemen başlatması lazım CHP'nin. Hiç beklemeden.”

"SAKLIM GİZLİM YOK"

CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyen İnce, partide yenilenme olmadığı takdirde büyük kayıp yaşanacağını belirtti. İnce, “Gel bu işi kavgasız, gürültüsüz kurultaya taşıyıp devret bu işi, sen de onursal genel başkan ol. Söyledim bunu, saklım gizlim yok” dedi.

"YEREL YÖNETİMLERİN TÜMÜNÜ KAYBEDERİZ"

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere hemen hazırlanılması gerektiğini ifade eden İnce şöyle konuştu:

“CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. İstanbul'da 4 tane belediye kalır. Bu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz.”

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