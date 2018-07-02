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Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine yönelik Twitter'dan bir açıklama yaptı. Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi gecesi YSK'nın önüne neden gitmediğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile seçimin ardından ilk kez bu akşam biraraya geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine yönelik bir açıklama yaptı.

İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçim günü Yalova’da oyumu kullandım ve Ankara’ya geldim. Saat 16.50 sıralarında YSK’nın önüne gittim ve 17.00’de YSK önünde bir açıklama yaptım.

Bütün kampanya boyunca YSK’nın 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alırsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim."

"Seçim sonuçlarını eşim, oğlum, kardeşlerim, yeğenlerim, İstanbul Milletvekilimiz ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün ile birlikte takip ettik"

"Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır."

'BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR' DİYE BAŞLAYAN TWEET BENİM HESABIMDAN ATILMAMIŞTIR

“Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var” diye başlayan tweet benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir"

"Seçim sonuçlarını takip ettiğim yerden kaçırılmadım, eşim kaçırılmadı, açıklama yapmayı Pazartesi saat 12.00’ye bıraktım ve o açıklamayı Pazartesi saat 12:00’de CHP Genel Merkezi’nde yaptım."

"Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım"

"Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım"

'BİZİM VERDİĞİMİZ MÜCADELE TEK SEÇİMLİK BİR MÜCADELE DEĞİLDİR'

"Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir"

"Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum’dan yola çıkıyoruz"

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