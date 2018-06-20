Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ulusal gazete, haber siteleri ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
BAŞKAN YARDIMCILIKLARI İÇİN KİMLERE TEKLİF GÖTÜRECEK?
Sözcü'nün haberine göre, İnce, toplantıda başkan yardımcılarını da açıkladı.
İnce, Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener'in "Başkan olursam İnce'ye yardımcılık teklif edeceğim" sözlerine "Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara (Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu) yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız" sözleriyle yanıt verdi.
"KAYBEDEN ANKET ŞİRKETLERİ OLACAK"
Muharrem İnce, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:
Bu seçimin sonunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak ve ne yazık ki Türk medyası olacak. Bu seçimin sonucunda en özgür ve en mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü artık onlar özgür olacak. Talimatla manşet atılmayacak. TRT asla Muharrem İnce'nin borozanı olmayacak. Mutlu bir Türkiye, büyümüş bir Türkiye, bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını, sokakta, meydanlarda görüyorum.
Allah'ın izni ile bu iş oldu diyorum. Seçim sonuçlarını sizin bilmediğiniz bir yerden takip edeceğim, ama Ankara'da.
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