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Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rakibi Meral Akşener'in "Başkan olursam İnce'ye yardımcılık teklif edeceğim" sözlerine "Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara (Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu) yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız" sözleriyle yanıt verdi. İnce, anketlerle ilgili olarak, 'Kaybeden anket şirketleri olacak ve ne yazık ki Türk medyası olacak' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ulusal gazete, haber siteleri ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

BAŞKAN YARDIMCILIKLARI İÇİN KİMLERE TEKLİF GÖTÜRECEK?

Sözcü'nün haberine göre, İnce, toplantıda başkan yardımcılarını da açıkladı.

İnce, Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener'in "Başkan olursam İnce'ye yardımcılık teklif edeceğim" sözlerine "Yardımcılık teklif ederse, kazanırsa kabul ederim. Ben kazanırsam onlara (Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu) yardımcılık teklifinde bulunacağım. Ekonomi konusunda piyasalara ve topluma güven vererek başarı sağlayacağız" sözleriyle yanıt verdi.

"KAYBEDEN ANKET ŞİRKETLERİ OLACAK"

Muharrem İnce, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

Bu seçimin sonunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak ve ne yazık ki Türk medyası olacak. Bu seçimin sonucunda en özgür ve en mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü artık onlar özgür olacak. Talimatla manşet atılmayacak. TRT asla Muharrem İnce'nin borozanı olmayacak. Mutlu bir Türkiye, büyümüş bir Türkiye, bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını, sokakta, meydanlarda görüyorum.

Allah'ın izni ile bu iş oldu diyorum. Seçim sonuçlarını sizin bilmediğiniz bir yerden takip edeceğim, ama Ankara'da.


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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Bay Bay tayyip...
@batuhan.mrc DAHA SİZİN BAŞKAN OLMANIZ İÇİN 250 SENE VAR
@batuhan.mrc güle güle İnceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
zavallı ezzikk..haaahaaa
Allah akıl fikir versin ne diyeyimm
seninleyiz cumhurbaşkanım geliyoruz
@bjk12386 AYIN 25 İNDE GIVIRMAYIN GELİRİZ DERSİNİZ GELMEZSİNİZ BURASI TAVUK PİSLİĞİ KOKUYOR DERSİNİZ
Karadeniz ve anadolu....!!! bırakın bu partizanlığı...!! zaman değişim zamanı,,hukuk,hak özgür basın,eşitlik zamanı...
cumhurbaşkanı değil cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
@rbulut ağzınız alışsın..
haklisiniz kardeşim ..keller yağirlar birbirini ağırlar
Peki Seloyu ne yapacaksın , ilk önce dışarı çıkaracaksın onu biliyoruz daha sonra onu da başkan yardımcı seçecek misin ? Meral ablayla birbirinize destek olup evcilik oyununuzda başkan olabilirsiniz bunda sakınca yok fakat gerçekler çok farklı olacak, uyanın artık
@omer_1979_bsrme Papağan buradaymış
FİZİK ÖĞRETMENİ TARİH YAZIYOR YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKANIM...OYUMU KULLANDIĞIMDA BAŞIMI YASTIĞA HUZUR İÇİNDE KOYUCAM..BİZİ ETEKLERİMİZDEN TUTUP VAR GÜCÜ İLE AŞAĞILARA ÇEKEN DEĞİL HALKINI ŞAHA KALDIRAN BİR BAŞKAN KALİTELİ İSTİKRARLI HUZUR VEREN DİK DURUŞLU BURAM BURAM GELECEK VAADEDEN BİR BAŞKAN KALBİM HUZURLA DOLU...
hani başkanlık sistemine karşıydınız ne oldu şimdiden bırak başkanlığı başkan yardımcılığı atamalarına odaklandınız Peki başkan olursan çadırdamı duracaksın yoksa Külliyedemi yoksa vaaadlerine kaynak olarak gösterdiğin Külliyenin yıllık 10 mlyn doları ilemi ülkeyi yöneteceksin işte ne kadar plasız projesiz olduğunuz belli gaf üzerine gaf
İşte Türkiye'mizi şaha kaldıracak ekip. Allah yar ve yardımcınız olsun!!!
16 senedir yalandan dolandan kendilerini zenginleştiren iktidardan bıktık usandık defolup gitsinler artık
bu kadar emin isen başkan olacağına seçime gerek yok.
tamam be ya..!!
CHP YE BAŞKAN OLAMAYAN ÜLKEYE BAŞKAN OLACAKMIŞ NAMIK KEMALİN DEDİGİ GİBİ HAYAN KURANNINDA KURMAYANINDA
@orhanbulut1971 izmire belediye olamayan ülkeye başbakan oldu
DENETİMLERİM BANA ŞUNU ÖĞRETTİ..EMEKLİ ÖĞRETMENDEN ESNAF VE SİYASETÇİ OLMAZ...ALIN CANLI ÖRNEK TRAKYA HEMDE CHP NİN KALESİ EDİRNE İLÇESİ İPSALA BELEDİYE BAŞKANI CHP DEN EMEKLİ ÖĞRETMEN Dİ SON SEÇİMDE FARKLA ALDIĞI SEÇİMİ FARKLA AKP YE VERDİ..GİDİN HALKLA KONUŞUN NEDENLERİNİ CANLI CANLI ÖĞRENİN..EN BASİTİ SIRF ÖZELLEŞMEYİ ERDOĞAN GETİRDİĞİ İÇİN DOKUZ AY ÖZEL ŞİRKET İŞÇİSİNE MAAŞ VERMEDİ..İNCE SİZCE AYNI ŞEYLERİ YAPMIYCAKMI SANIYORSUNUZ...HEMDE ÖTE BİLE GEÇİCEK..PEKİ KİME YAPICAK....HİÇKİMSEYE ELBETTE..ÇÜNKÜ TÜRK HALKI BUNLARI ÇOK İYİ BİLİYOR..
@yilmaz_1972_giepm haklısın. emekli ve öğretmen se namuslu olur ahlaklı olur. Çalmayı , rüşveti ,pisliği bilmez.insanlari kin ve nefretle doldurup iç savaş çıkaramaz.hergun şehit haberi getirip onlara işleri bu deyip kelle diyemez. Bu özelliği olmayan devleti yonetemez.
@yilmaz_1972_giepm çok doğru dedin bu ülkede genelde hırsızdan siyatsetçi olur senin gibilerde siyasetçileri şekle koyar, onurlu olsun yeter kardeşim başka birşeye gerek yok
Anadolu’da ve İstanbul’da yaşayan 50 yaş üstü AKPARTİ’liler sosyal medyayı kullanmıyor! Buralarda cirit atan hep aynı zümre örnek olarak fetö yandaşlarının atılan tweet’leri USA,BREZİLYA ve başka fetö’ye destek veren ülkelerden çıktığı IP adresleri ile ispatlandı. 25 HAZİRAN sabahı İNCE ile KEMAL nası kavgaya tutuşcak göteceksiniz bence bu kavgadaki yardımcılklarını şimdiden belirlesinler!
@hisli.gergedan DERDİMİZ İNCE VE KEMAL DEĞİL. EKONOMİ VE TERÖR BİTMEK BİLMEYEN.DAĞDAKİ ÇOBANYLA OY NİYE AYNI OLMUYACAK ŞİMDİ ANLAŞILIYOR SİZİ GÖRDÜKÇE..
İşte sonunda Allah korkusu olan bir adam çıktı vitrine Allaha kul olmak isteyenler senin le kula kulluk edenler sana zaten oy vermez adamsın inceeee adammmmm
@ugur_can_j1 ÖYLEKİ MÜDÜRLÜK YAPTIĞI DÖNEMDE EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ SİGORTAYA BİLDİRMEYEREK DEVLETİ ZARARA UĞRATMIŞ EVET ÇOK DÜRÜST
@ugur_can_j1 bu kadar olur CHP'nin adamı, bana genel başkanını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
İnce Yalovaya tavuk çiftliğene...........................................
BU ADAMI BAŞKA MEDYADA GÖREN VARMI VARSA YOKSA MYNET SÖZCU DE BOY GÖSTERMEKTE VE BU REKLAMIN ARKASINDANDA NE PARALAR DÖNMEKTE BUNU AKIL EDEMİYORSUNUZ
selo ne olacak,onada koğuş ağalığı bari verin
İMCE SEÇİM SONRASI YENİLGİYE KENDİNİ ŞİMDİDEN HAZIRLASIN..DİYCEEEEEM..
yamalı bohça dikiş tutarmı sizce hahahaha
YSK yeni bir genelge ile mühürsüz zarflarıda geçerli saydı. Aman dikkat sandıklarda büyük dümen dönebilir. YSK ya emir gitmiş gibi.Muhalafet her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmalı.Bu sefer oylarımızı başta YSK olmak üzere çalmalarına müsade etmeyin. Her vatandaşta dikkatli olmalı. Zira köprüden önceki son çıkış bu.
Senden bir halt olmaz ince.Olsa olsa tavuk bakacısı olursun onuda sözünde durmuyorsun.
cumhurbaşkanı adayı olacak mynet. fikrinle zikrini karıştırma
chp nin kazanacagını bir my net bir sözcü söylüyor dışarıda kimse sorsan reis diyor saygıdan tayyip bile diyemiyorlar yani 24 haziran ruhi bir çöküş olmasın insanlık yani muharrem inceyi de düşünmek lazım
bu is tamam aleyhte yorum yazanlar domates gibi kizarmissiniz azinliksiniz artik siz akkoyunlar
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