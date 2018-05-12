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Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

Muharrem İnce Bahçeli'nin af önerisi için, "Af tasarısının kapsamını görmek lazım; görmeden bir şey söyleyemem" dedi.

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Af tasarısının kapsamını görmek lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi değil mi? Kapsamını görmem lazım. Görmeden ayak üstü konuşmam. Kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun" ifadelerini kullanmıştı.

DHA

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