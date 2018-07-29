Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

'CHP'DEN SAĞLIKLI SONUÇLU ALAMIYORUM DESEYDİM DE PARTİ YERLERDE Mİ SÜRÜNSEYDİ?'

Milletin önüne nasıl çıksaydım? Çıkıp da CHP'den sağlıklı sonuç alamıyorum deseydim de parti yerlerde mi sürünseydi? Bana sıradan biri diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

'ÖNÜMÜZDE YEREL SEÇİMLER VAR, BELEDİYELERİN YARISINI KAYBEDİYORUZ'

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar? Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi 'Anayasası'na uymuyor.

'YARIN BİN 250 DELEGE KARAR VERECEK'

Yarın bin 250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara. Bin 250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?

