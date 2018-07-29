HABER

Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2018 21:19 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Halk Tv'deki canlı yayında, soruları yanıtladı. İnce, "Yarın bin 250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.

Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

'CHP'DEN SAĞLIKLI SONUÇLU ALAMIYORUM DESEYDİM DE PARTİ YERLERDE Mİ SÜRÜNSEYDİ?'

Milletin önüne nasıl çıksaydım? Çıkıp da CHP'den sağlıklı sonuç alamıyorum deseydim de parti yerlerde mi sürünseydi? Bana sıradan biri diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

'ÖNÜMÜZDE YEREL SEÇİMLER VAR, BELEDİYELERİN YARISINI KAYBEDİYORUZ'

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar? Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi 'Anayasası'na uymuyor.

'YARIN BİN 250 DELEGE KARAR VERECEK'

Yarın bin 250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara. Bin 250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?

PARTNERHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesiHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesi
Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepkiKoray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki
CHP'de kritik gün yarın! Delegelere sıkı markajCHP'de kritik gün yarın! Delegelere sıkı markaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince 24 haziran 24 haziran seçimleri CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sende devlet yönetecek kapasitede değilsin bunu öğrendik
daha bir ay önce ülkenin başına getirmek isyedkleri kişiyi partinin başından uzaklaştırmanın peşindeler. cidden bu cehape bir garip parti. yoksa siz hala Atatürk ün kurduğu partimi sanıyorsunuz bu partiyi? geçmiş olsun o dönem bitti
Milletten öyle bi tokat yediler ki; bütün muhalefet partileri kongre ve yenilider bulma derdine düştü Balonları patladı oyunları bozuldu Butun hesapları ikinci tura kalmak uzerineydi
Seçimde birşey olmamış , nasıl olmadı 3 senedir Anakarada muhtarlar toplanıyor biriniz sodumu bu muhtarlar devamlı burada ne işi var , 2,5 milyon ölenin kayıtlara geçmediği konuşuluyor , doğmamış çocukların TC numaralarının dağıtıldığı konuşuluyor siz bir şey olmadı diyorsunuz.
evet bu gidiş belediyelerin yarısını kaybedeceğinizi gösteriyor.Ülkenin yeni bir SOL PARTİYE ihtiyacı var.Oy veren birisi olarak sen de Kılıçdaroğlu da canımı sıktı .Kol kola gidin .Sol seçme ile sağ seçmen arasındaki farkı göremediniz.Biz her denileni yapacak seçmen değiliz ve söyleneni unutmayız.Ne dedin sen; "aday olmam" .Neden adaysın?
Boşuna bağırıp çağırma ince efendi. Ya kaset lazım ya da inme inecek. Başka yolu yok.
Önümüzdeki belediye seçimleri iyi bir sınav olacak. Bakalım Cumhurbaşkanımızın partisi %52 yapabilecek mi? Verin CHP'nin başına İNCE'Yİ %30 alabilecek mi? İYİ, parti, MHP, HDP %10 barajını açabilecekler mi? Ama MHP kimse ile ittifak yapmayacak, bu sefer delikanlı gibi kendi gücünü kullanarak seçime gidecek. Herkes boyunun ölçüsünü görsün. Yapamayan da şerefleri varsa siyaseti bıraksın.
Diğer Haberler
Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

CHP'de kritik gün yarın! Delegelere sıkı markaj

CHP'de kritik gün yarın! Delegelere sıkı markaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.