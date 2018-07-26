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Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

CHP'li 59 il başkanının 'kurultay'a karşı olduğunu açıklamasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çok sert açıklama geldi. 'İbretle ve üzülerek izliyorum' diyen İnce, 'Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

CHP'de kurultay tartışması büyüyor! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu CHP'li 59 il başkanı ortak basın toplantısında olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kurultay tartışmasının doğru bulunmadığının belirtildiği açıklamada, 'İhtiyacımız olan kurultay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir' denildi.

Yapılan açıklamaya, muhalefet tarafından peş peşe yanıtlar gelirken, en sert tepkiyi Muharrem İnce gösterdi.

İNCE: İBRETLE İZLİYORUM

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerine yer verdi.

MUHARREM INCE


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CHP muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
9 secim kaybetmis biri zevk aliyor resman kemal efendi gidicisin
Rezil ettiniz hem kendinizi hemde partiyi
O koltuğa oturupta bırakanı görmedim.incesiz CHP benimiçin birmiştir
Yiyin birbirinizi et'e para vermeyin :)
Kiliçdaroglu gidiyorsun! da keske seni helal olsun diyerek ugurlasaydik!
Seninde ne fırıldak olduğunu gördük karşısına çıkmam dediğin adamı kendi yandaşlarına yem edip karşısına çıkmaya çalışmak tam bir iki yüzlülük evet değişim şart bana göre bir lider en fazla oda 3 seçim kazanamadıysa gitmeli başkasına devretmeli arkadaş K.K. çoktan gitmeliydi yerine başkası gelmeli ama bir daha karşısına çıkmam diyen sen gibi biri değil senin gibi fırıldaklar yüzünden bu ülke bu hale geldi zaten ince ince yasemince seçim gecesi ne bok yaptığın belli değil tek kare foton yok atıp tuttun bu kadar insanı umutlandırdın ama yine umutlarımızı hayallerimizi boşa çıkardın.!!
SAYIN MUHARREM İNCE ; HAYAL GÖRÜYORSUNUZ. CHP SOL KANADIN PARTİSİDİR. SENİN ATALARIN SOLCU DEĞİLDİ Kİ . ANASI VE KIZ KARDEŞİ BAŞÖRTÜLÜ OLAN BİR AİLENİN EVLADISIN. SANA YEDİRMEZLER O KOLTUĞU. BOŞUNA HAYAL KURUYORSUNUZ.
solcu olan kim kılıçdaroğlu'mu buna anca senin gibi dünyadan bihaberler inanır kemalin kahkası temel karamollaoğlu'da sosyalist sizin kafada.
Bir aydır imza topluyorsunuz. onu bile beceremediniz. Sayı saymayı, hesap yapmayı bilmeyenler toplanmışlar, memleket yönetecekler.....
İnce başkan engüzeli BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ adlı partiyi kurun. CHP Bin yılda geçse hiçbir seçimi kazanamaz çünkü, adınında değişmesi gerekiyor kanısındayım
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLANDIĞI ZAMAN KAMERALAR KARŞISINDA VERDİKLERİ SÖZLERİ TANIMAYANLAR, YARIN CUMHURBAŞKANI OLDUKLARINDA HANGİ SÖZLERİNİ HATIRLAYACAKLAR ACABA. HİÇ İNANDIRICILIĞI KALMADI.
Senin ne farkın var sen o koltuğa yapışmıcan sanki hepiniz milletin kanını emen vampirlersiniz
ikiside çıkarcı üç kuruşluk insanlar CHP adam değiştirmesinler zihniyetlerini değiştirsinler
kusura bakmada sayın ince senin yaptığında koltuk sevdası değil mi ? hdp li seçmenden aldığın 2-3 puan oyla ahkam kesiyorsun yine kayıp yine hüsran.. bir chp li olarak açıkca söylüyorum ki chp de tamamen ciddi bi değişim yepyeni yüzler bambaşka siyaset lazım.. aksi halde ince gelirse emin olun chp oyları dahada düşecektir.
sende koltuğa yapışmak için yapmadığın kalmadı,C.b. için aday gösterilirken koltuk için uğraş vermiycem diyen de sendin partisini medya önünde koltuk savaşı için küçük düşürende sen önce sözünde dur
başkan hani aday olarak kılıçdaroğlunun karşısına çıkmayacaktın hani isterse yardımcısı isterse danışmanı olacaktın ama kesinlikle aday olmayacaktın ne olduda adamın koltuğuna göz koydun........içince sapıyorsunuz ne dediğinizi hatırlamıyorsunuz deyince zıplıyorsunuz
@aldemir19 Üzüm üzüme baka baka demişler, kardeş :))))
degisim sart insallah olacak.akepeliler tedirgin
hani sen birdaha kilictarogluna rakip olmayacaktin
CHP DİYE BİR OLUŞUM ARTIK YOK SAYIN İNCE ALAYI PARACI KOLTUKÇU HEMDE ALAYI CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT FELAN DEĞİL BUNLAR YAZIKLAR OLSUN HARM OLSUN ZIKKIM OLSUN KAPATIN BARİ REZİL OLDUNUZ TÜHHHHHH
BUNLARI GÖRE GÖRE HALA BU PARTIDE KALIYORSUN NASIL BIR ZIHNIYETE HIYMET ETTIGINIZ ORTADA...
Ne yapacan izlesen, en son senide atacaklar partiden. Delege ve il başkanları hala KILIÇDAROĞLU diyor. O kadar...
biz cehape de demokratiklik yok dediğimizde ortalığı yıkıyordunuz ne oldu yıllarca cehape ye oy verdiniz gördünüz mü oy verdiğiniz partinin ne kadar demokratik olduğunu bizde sizleri gülerek izliyoruz :)))
diktatörün kralı kemal bey miş demekki
yahu koltuğa yapışıp kalkmamaktan bahsediyorda.. e kendide kaybetti. yani 5 sene sonra yine aldığın oyu bile belki alamayacaksın.. neyin kafasındasınız.
Al birini vur öbürüne İnce ne diyordu kurultay yarışında Kılıçtaroğluna chp nin genel başkanı doğal cumhur başkanı adayıdır partiyi ben yöneteyim ülkesi başkası yönetsin o zaman ne işin var o koltukta deyip sonrasında tükürdüğünü yalayıp kendisi cumhur başkanı adayı oldu kılıçtaroğlu chp parti başkanı kaldı. Sonrada ne diyordu kılıçtaroğlunun şu görüşüne hep inandım siyasi parti liderinden cumhur başkanı olmaz diyerek tükürdüğünü ikinci kez yalamadımı. Bu son yaptığı da nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Ha kılıçtaroğlu ha ince farketmez al birini vur öbürüne.
Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, diyor ama kendisi de CB seçiminde aldığı emanet oylara güvenerek nankörlük yapıyor. Al birini vur ötekine. Atatürkün kurduğu partide bir yığın koltuk derdinde olmayan genç,eğitimli ve yıpranmamış genç var.Biraz onlara fırsat tanıyın. Mevcut vizyonla ve bu dinazorlaşmış siyasetçilerle CHP asla bir adım öteye geçemez.
eğer kurultay olmazsa bir daha chp ye oy yok...bukadar olmaz yaa...
seni seviyoruz sn ince yolun yolumuz
Nasıl bir İBRET almadır anlamadım! Olayı buraya getiren sensin, eğer suçlanacak birini arıyorsan dön de AYNA'ya bak
şuradaki yorumlara bakıyorum da, büyük çoğunluğu 9 seçim halktan tokat yemiş, terörist kemalin yanında... m.ince yi asla hazmedemiyorlar..
AHANDA BURAYA YAZIYOM DEMEDİ DEME HÜSEYİN BU MUHARREMDENDE Bİ CACIK OLMAZ VE KILICDAR OĞLU COK KÜVVETLİ YAPIŞTIRICI SÜRMÜŞ KICINA KALDIRAMAZLAR KILICDAROĞLUNU O KOLTUKTAN KEŞKE ARI OLSAYDIMDA SOKSAYDIM İĞNEMİ BUNLARA
Büyük Önderimizin emaneti olan partiyi ÇAPSIZ insanların yağma yapıyor olması ne acı. Çapsız Kılıçdaroğlu ne kalkmak bilmez bir nevaleymişsin oturduğun yerden.
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