Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

CHP'de kurultay tartışması büyüyor! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu CHP'li 59 il başkanı ortak basın toplantısında olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kurultay tartışmasının doğru bulunmadığının belirtildiği açıklamada, 'İhtiyacımız olan kurultay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir' denildi.
Yapılan açıklamaya, muhalefet tarafından peş peşe yanıtlar gelirken, en sert tepkiyi Muharrem İnce gösterdi.
İNCE: İBRETLE İZLİYORUM
İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerine yer verdi.
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