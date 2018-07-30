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Muharrem İnce'den ilginç taahhüt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 00:42 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce'den ilginç bir çıkış geldi. İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylatacağını ilan etti.

Muharrem İnce'den ilginç taahhüt!

Muharrem İnce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sabah 10.00’da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30’da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim." ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince chp kurultay

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