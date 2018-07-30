Muharrem İnce'den ilginç taahhüt!

Muharrem İnce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sabah 10.00’da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30’da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim." ifadesini kullandı.

Sabah 10.00’da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30’da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) 29 Temmuz 2018

Bütün delegelerimizi yarın Notere gidip olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyorum pic.twitter.com/rFFw4vR3Fn — Muharrem İNCE (@vekilince) 29 Temmuz 2018



