Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, döviz kurları ve enflasyonla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçimin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen döviz kurları ve enflasyon yükseldiğini ve faizlerin arttığını belirtan İnce, "Ben şimdi herkese ve özellikle şirket sahiplerine sesleniyorum. Damadını şirketinin CFO’su yapan bir patrona bankalar kredi verirler mi? Damadını ülkenin Hazinesinin ve Maliyesinin başına getiren bir Cumhurbaşkanı’na, piyasalar kredi verir mi? Doğal olarak vermez, vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesabından piyasalardaki durumun devam edeceğini savunan İnce, "Ne yazık ki, Türkiye bu kötü yönetimin maliyetini daha yüksek faiz, daha yüksek döviz kurları ve daha yüksek enflasyon olarak ödemeye devam edecek." paylaşımında bulunda.

İşter İnce'nin o açıklamaları;







