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Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zonguldak'ta halka seslendi. İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast iddiası için, "Bülent Arınç'ın bir suikast hikayesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne oldu? Palavra. Şimdi de sayın Erdoğan'a suikast varmış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını koruyamıyorsa yazıklar olsun" açıklaması yaptı.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Zonguldak mitinginden satır başları şu şekilde;

“Cumhuriyet kurulmadan önce İzmir iktisat kongresi yapılıyor. Un, pamuk, şeker, kömür, petrol bunların üzerine kurulaşak ülke deniyor. Eyy CHP diyor. Sen hiç köprü yaptın mı? Yahu sen hiç şeker fabrikası yaptın mı?”

“KÖPRÜLER NEDEN DOLAR ÜZERİNDEN?”

“Dolar üzerinden operasyon yapılıyor diyor. Köprüden geçişleri neden dolar üzerinden yaptın.”

“Bir televizyondan 10 euro kazanıyor Türkiye, bir otomonbilden 100 euro kazanıyor, dünyadaki 100 marka arasında tek bir tane Türk markası yok. Marka yapacağız, tasarım yapan geçler yetiştireceğiz, özgür bireyler yetiştireceğiz, sorgulayan…”

İNCEEE

“GENÇLERİN KARŞISINA ÇIKACAĞIM”

“Gençlerin karşısına çıkacağım ve bana ısmarlama sorular sormayın zor sorular sorun diyeceğim. Pasolig diye bir şey yaptılar. Stadyuma giden ve beyfendileri yuhalayanları tespit ediyorlar. Size söz veriyorum Cumhubaşkanı olduktan sonra AKP’lilerin çoğunlukta olduğu bir maça gideceğim eğer beni yuhalarlarsa iyi yönetmiyorum demektir, bunu yapacağım”

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ

Ne zaman seçim olsa suikast iddialarının gündeme geldiğini belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bülent Arınç’ın bir suikast hikayesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne oldu? Palavra. Şimdi de sayın Erdoğan’a suikast varmış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanını koruyamıyorsa yazıklar olsun. Sorun varsa gençlik kollarını göndereyim ben sorun değil. Bunlar boş laflar. Eğer böyle varsa devletin polisi var. O çocuklar yollarımızı açtılar buraya gelirken. Onlar bu ülkenin devleti, polisi seni koruyamıyor mu? Ama sen yaverlerinin 5 tanesinden 4’ünü Fetöcü seçmişsin ben ne yapayım. Doğru seçseydin. Bir de ne zaman seçim yaklaşsa İsrail gündeme geliyor. Filistin’de Müslümanlar katlediliyor, öldürülüyor. İçimiz yanıyor. Peki tamam anladık sen bir şey yapmak istiyorsun. ‘İsrail mallarını boykot et’ diyorum, ‘Olmaz’ diyor. ‘Mavi Marmara’dan aldığın 20 milyonu geri iade et’ diyorum, ‘Olmaz’ diyor. ‘Tohum alma’ diyorum, ‘Yok alacağım’ diyor. ‘Petrol taşıma’ diyorum, ‘Yok taşıyacağım’ diyor. Sonra ‘Ne yapıyorsun sen Filistin için?’ diyorum, ‘Miting’ diyor. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Bu şuna benziyor; Hani bir şair diyor ya ‘Hangimiz ne yapmadık bu memleket için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.’ İşte yapılacak iş sonunda mitinge geliyor.”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
muharrem ince seni sevmem ama 2001den bu yana akpliyim,diyeceğim şu ki ! bugün söylediklerin okadar manidar ve haklılık dolu ki haklısın dedim,böyle devam eder bozmazsan kendini diyeceğim ama sana bu lokmayı yedirmezler.
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