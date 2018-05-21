Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

“Gençlerin karşısına çıkacağım ve bana ısmarlama sorular sormayın zor sorular sorun diyeceğim. Pasolig diye bir şey yaptılar. Stadyuma giden ve beyfendileri yuhalayanları tespit ediyorlar. Size söz veriyorum Cumhubaşkanı olduktan sonra AKP’lilerin çoğunlukta olduğu bir maça gideceğim eğer beni yuhalarlarsa iyi yönetmiyorum demektir, bunu yapacağım”

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ

Ne zaman seçim olsa suikast iddialarının gündeme geldiğini belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bülent Arınç’ın bir suikast hikayesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne oldu? Palavra. Şimdi de sayın Erdoğan’a suikast varmış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanını koruyamıyorsa yazıklar olsun. Sorun varsa gençlik kollarını göndereyim ben sorun değil. Bunlar boş laflar. Eğer böyle varsa devletin polisi var. O çocuklar yollarımızı açtılar buraya gelirken. Onlar bu ülkenin devleti, polisi seni koruyamıyor mu? Ama sen yaverlerinin 5 tanesinden 4’ünü Fetöcü seçmişsin ben ne yapayım. Doğru seçseydin. Bir de ne zaman seçim yaklaşsa İsrail gündeme geliyor. Filistin’de Müslümanlar katlediliyor, öldürülüyor. İçimiz yanıyor. Peki tamam anladık sen bir şey yapmak istiyorsun. ‘İsrail mallarını boykot et’ diyorum, ‘Olmaz’ diyor. ‘Mavi Marmara’dan aldığın 20 milyonu geri iade et’ diyorum, ‘Olmaz’ diyor. ‘Tohum alma’ diyorum, ‘Yok alacağım’ diyor. ‘Petrol taşıma’ diyorum, ‘Yok taşıyacağım’ diyor. Sonra ‘Ne yapıyorsun sen Filistin için?’ diyorum, ‘Miting’ diyor. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Bu şuna benziyor; Hani bir şair diyor ya ‘Hangimiz ne yapmadık bu memleket için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.’ İşte yapılacak iş sonunda mitinge geliyor.”

