Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

İnce, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

CHP'nin seçimlerde HDP 'yi deteklediğini ima eden Erdoğan'ın açıklaması şöyleydi:

Yaptığımız anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da milletimiz tarafından kabul edilmesiyle ülkemizi köşeye sıkıştırmaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Son umut olarak 24 Haziran seçimlerine sarıldılar. Normal şartlarda birbirlerini yolda görse selam vermeyecek olanlar, her nasılsa karşımızda birleştiler. Öyle ki CHP , bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya gönderdi.

Gerçi bunlar 1991'deki seçimde de benzer bir yola başvurmuşlardı. Bölücü örgütün güdümündeki siyasetçiler ilk defa o zaman Meclise ayak bastılar. Bugün de CHP sayesinde, bölücü örgütün belirlediği isimler, Mecliste milletvekili olarak yerlerini alacaklar. Ülkesini, milletini, cumhuriyetini, devletini seven her CHP 'li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyorum.

