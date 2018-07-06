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Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

24 haziran seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ben genel başkan olayım, siz onursal başkan" çağrısı yapan Muharrem İnce, Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

İnce, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

CHP'nin seçimlerde HDP 'yi deteklediğini ima eden Erdoğan'ın açıklaması şöyleydi:

Yaptığımız anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da milletimiz tarafından kabul edilmesiyle ülkemizi köşeye sıkıştırmaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Son umut olarak 24 Haziran seçimlerine sarıldılar. Normal şartlarda birbirlerini yolda görse selam vermeyecek olanlar, her nasılsa karşımızda birleştiler. Öyle ki CHP , bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya gönderdi.

Gerçi bunlar 1991'deki seçimde de benzer bir yola başvurmuşlardı. Bölücü örgütün güdümündeki siyasetçiler ilk defa o zaman Meclise ayak bastılar. Bugün de CHP sayesinde, bölücü örgütün belirlediği isimler, Mecliste milletvekili olarak yerlerini alacaklar. Ülkesini, milletini, cumhuriyetini, devletini seven her CHP 'li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyorum.

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Akpli değilim ama belgeye lüzum olmadığı çok aşikar. En koyu seçmeniniz bile Hdp ile kol kola dolaştığınızı biliyor. Hdpnin de Pkk dan farkı olmadığı zaten belli. Oyüzden çok irdelememek lazım muharrem usta
@battalbey34 valahi belgemei sitiyon kadı göy bakır köy şişli vs chp kalesi hdp barajı aşırtı ona baksa yeter chpkk olmuş hla delil diyor
belge varsa açıklasın. Yoksa neden her defasında pkk destekçisi olduğunu söylüyor. seçmen iradesine tahammül edemeyenin demokrasi ile işi olmaz olamaz. bunu bil.
megri megri sana neyi hatırlatıyor?
@battalbey34 HDP pkk dan farksız ise kapatın bu partiyi kardeşim. Neden seçimlere sokuyorsunuz madem öyle. İyi ya hdp ye oy verdik diye terörist oluyoruz. Ayıptır be utanın birazcık.
demiştaşı ziyaret etmen bilgi belge değilmi
senin reis in dolmabahçe mütabakatı yaparken aponun yazdıklarını okuturken neredeydin ? Selahattin demirtasın dokunulmazlığının kaldırılmasını chp sağlamıştır UNUTMA Ayrıca çözüm diyerekte diyarbakırda açılan hendeklere göz yumulmasıda... vay arkadaş hangisini yazayım kime anlamtayim siz anlamazsiniz ki meee meee
@a_genc1959... oslo moslo, habur mabur be oluyor..
demirtaşı seçime sokmak devlet desteği vermek en az ziyaret kadar suç sayılmazmı??
@a_genc1959 Siz elebaşını ziyaret ettiniz. Sayın diye hitap ettiniz HATIRLA
vallah helal sana muarrem başkan bu cesaretli ve onurlu çıkışından dolayı seni canı gönülden tebrik ediyorum seni daha çok desteklemeye devam
butun renkleri.meclise tasidik diyen kemal degilmiydi yoksa montajmi
pkk fetö dhkpc tikko sbd almanya israil vs ne kafar Türkiye düşmanı varsa kimi destekliyor bi bak by muharrem. ilişkiyi sonra sen bile kurarsın öyle fiziğe kimyaya gerenk yok
1 sen benim cb ma utanmadan diye bi kelime edip saygısızlık edemezsin seviyen ortaya çıkıyor. 2. seçimden önce demirtaşın ayağına gitmiyecektin . 3. chp izmir milletvekili chp liler hdp ye oy attı diye bi söz söylemiyecekti. 4. hdp barajı aşsın diye uğraşmıyacaktınız. 5. milletvekilleriniz pkk leşlerine taziyeye gitmeyecek. 6. içinizdeki pkk sevici il başkanlarınızı milletvekillerinizi susturacaksınız. bunları yap sonra konul ince ince yasemince.
Attığım oy sana helal olsun düşüncelerimize tercüman olursun Cumhuriyet Halk Partisinin başkanlığı en cok sana yakıcak sabırsızlıkla bekliyoruz o günü.
Öcalanın iki yeğeni sayenizde meclise girdi 1,5milyon oy verdiniz hdp ye ne kadar yüzsüzsünüz anlamıyorum diyecek laf yok sizin için hem sen kim oluyorsunki artık git köyüne tavuk besle
ne belgesi diyor bu mitinginin özetini izlesek yeter zaten belheye gerekmi var salakmı sanıyor bunlar milleti
çok doğru bir tespit, Recep Tayyip bey 16 senedir hükumetin başında olduğunu unutuyor, kendini muhalefet sanıyor, ülkenin %52.5 yiyor bu hikayeyi
helal olsun.agzina saglik.sayin ince ulke seni muhalif baskan yapti.sayin kilicdaroglu yla ugrasmayi birak.sayin erdoganla yaris.
chp yi terör örgütleriyle bağlantı kurmak, büyük bir demokrasi suçudur..
@saray54 Yerim o demokrasini.. PKK yı 1993 yılında meclise taşıdı bu zihniyet 24 haziranda da baraj altında kalmaması için Millet veklleri bile HDP oy verdi. Bu demokrasi mi şimdi?
Sayın muarrem,sende çok iyi biliyorsun parti içindeki pkk sevicilerini ama koltuk sevdası için sesini çıkarıyorsun!Az delikanlı olun size güvenen insanların güvenini yitirmeyin.
Herkes kim yalanci kimin dümenci kimin hain oldugunu biliyor agaaa sen rahat ol
terör örgütünün temsilcisi= hdp. hdp de chp sayesinde baraj geçti. KK da bunu büyük bir başarı gibi dile getirdi. Bağlantıyı siz kurun artık
maarem bey erdoğanın bilmesine ne gerek bunu bütün ülke biliyor alenen
köyüne dön muharrem sana ankarada yer kalmadı :))
Kanunların arkasına saklanmış hdp ye verdiğiniz oylar ve destek en büyük belgedir. Laf kalabalığına gerek yok vicdanlarda en ağır şekilde yargılanıyor sunuz terörist seviciler
adam doğru söylüyor, meral akşenerin ispatlamazsan namertsin şerefsizsin dediği gibi:)
konuştu mareeem
chp li ler her gun pkk cenazesine gitmoyorlarmiydı
Muharrem uyuyormusun . etrafını kontrol et gazete oku haber takip et öğren boş boş konuşma
Gundemde kalma cabalari bunlar. sayin ince sana herkes bi kazık atıyor. bir kac ay sonra konusulmayacaksin artik. sen bir vekileskisisin artik. allah torunlarina bakmayi nasip etsin sana
büyük bir ihtimalle CHP ve HDP yi kapatmaya sebep araniyor
Haklı Ergenekondan Balyozdan Fetöden tuttuğunuzu yakaladınız yakaladığınızı tutunuz. Dışarıda terör örgütlerini imha ediyorsunuz. Ülkedeki var olan siyasi ayağı konuşabiliyor miting yapabiliyor. Başkanları değişse de yeni başkanlar yeni kadrolar geliyor. Fazla rüzgar var
doğru söylüyor ama eksik bide şunu söylemeliydi eğer senin belgelerin kanıtların yoksa bizim elimizde senin pkk ile müslümle( deaş) feytullah( feto) la ilgili elele dizdize bir çok gelge ve görüntüler var demeliydi bunların birinci adresi de sosyal medya
ben sana söylüyorum 10larca belediye baskan bozuntusu hdpli hendeklero destekledo ozerklik acikladi. yetr mi bu ? sizde bunlari destekleyip kolladiniz
Neyini açıklayacak. CHP den bir sürü yönetici veya vekil veya üyenin bir sürü beyanı oldu hdp nin barajı geçmesi için oy vereceğiz diye. Ayrıca Sağcımızı esir alıp şehit eden dhkpc li teröristler CHP li kimi telefonla aramıştı şöyle bir ince ince düşünün bakalım
AYNEN ÖYLE
yalancinin mumu yatsiya kadar
kim yönetiyor bu ülkeyi acaba?
1 Oy İnceye 1 Oy HDP' ye. Bunu hiç duymadınız mı muharrem bey. Her kez biliyor. Bunları bilmek için ülkeyi yönetmeye gerek yok ki. Önemli olan bu yapılanın kanunsuz olup olmaması. Tamamen kanunidir ve demokrasi budur. Eğer HDP Terör örgütü ise veya vekillerini PKK atıyorsa o zaman devlet gerekeni yapsın. Erdoğana cevabınız bu olmalıydı.
Yahu 1993 te Murat karayalçı PKK ile ittifak yaparak Meclise taşıdı 24 Haziran de de barajın altından siz kurtardınız.. Bunun bilgi belge gerektirecek neresi var. İlk işiniz HDP yi şaha kaldırmak olmadı mı? M.Vekilleriniz bile ağzlarıyla söyledi, HDP barajı aşsın diye oyum HDP ye
ak troller megri megri yi-sınır da kurulan çadır mahkemesini-dolmabahçe mutabakatını unutmayın yüzsüzler
kes sesini sizin devriniz bitti
helal olsun muharrem başkan konuşmakla suç atmakla olmuyor bir açık varsa bütün kurumlar ellerinde gelsinler çözsünler sanki devletin başında biziz bize söylüyor devletin başındaysan konuşma yap!
İnsan olup da gerçekten muhakeme yapsanız neyin ne olduğunu görürsünüz
başkan artık seni muhattap almaz. vekil bile değilsin 24 haziran bitti sen bay kemale git
boş adamsın ince kendi köyün bile seni tanımış oy alamadın sen kim Cumuhbaşkanlığı kim baktın olmadı şimdi partini böldün git hdp kk ya başkan ol sen
ya muaarrem git kılışdaroğluyla münakaşa et tayyipten sana ekmek çıkmaz
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