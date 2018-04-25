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Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 07:21 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için muhalefette Abdullah Gül ismi öne çıkarken, CHP'de Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Muharrem İnce'den çok konuşulacak açıklama geldi. Gül'ün 7 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde her yasayı onayladığını belirten İnce 'Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm' dedi.

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. AK Parti MHP ittifakının ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, muhalefette ise tam bir belirsizlik söz konusu. İYİ Parti'de genel başkan Meral Akşener'in adaylığını açıklamasının ardından gözler CHP'ye çevrildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasına kesin gözüyle baklılırken, Saadet Partisi'nin önerisiyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çatı adayı olarak öne çıktı. Gül ismi siyaseti karıştırırken, CHP'nin 1. turda olası adaylarından Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den çok konuşulacak açıklama geldi.

CHP'NİN ADAYI KİM OLMALI?

CHP'li Muharrem İnce ile konuştuğunu açıklayan gazeteci Nagehan Alçı, bugünkü yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi. Muharrem İnce için 'lafını esirgemeyen, dobra bir isim' diyen Alçı, adaylık tartışmalarıyla ilgili İnce'nin "Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı..." dediğini yazdı.

"CHP SOLDAN BİR İSİM ÇIKARMALI"

CHP'nin sağa kapsayıcı bir aday çıkarmasına İnce'nin sıcak bakmadığını belirten Alçı, İnce'nin CHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 vekil ile zaten sağ tabanı kapsadıklarını belirterek "Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP" dediğini köşesine taşıdı.

GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞINA KAPIYI KAPATTI

Ankara kulislerine bomba gibi düşen Abdullah Gül formülüne ise İnce'nin "Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!" diyerek kapıyı kapattığını yazdı.

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