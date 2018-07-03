Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. Abi-kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı teklif ettim. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer.

Milletvekilliği görevini devretmek için Meclis'e gelen Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıklayan İnce, Olağanüstü Kurultay'ın Kılıçdaroğlu'nu toplamasını istedğini belirterek "Benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini teklif ettim" dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SONRASI İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin arından dün akşam Ankara Marriot Otel'de bir araya geldi. Görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Kılıçdaroğlu ve İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu. Görüşmenin sona ermesinin ardından ikili bir açıklama yapmadı. Saat 20.00'de başlayan görüşme, saat 23.00'de sona erdi.

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son ana kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı. İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı. Yemek sonrası da yine personel kapısından vedalaşıp ayrıldılar.

İNCE NE DEMİŞTİ?



Muharrem İnce, "24 Haziran'da kaybederseniz ne yapacaksınız?" sorusuna "Ola ki seçimi kaybedersem asla Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmam. Hatalarını söylerim ama karşısında aday olmam. Vefasız insan değilim" demişti.

İnce'nin partisinin üzerinde oy oranına ulaşması sonrası CHP'de kurultay tartışması yaşanmıştı. İnce, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duymayacaksınız" açıklamasında bulunmuştu. Görüşmede kurultay tartışmaları, seçim sonuçları ve yerel seçimler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



