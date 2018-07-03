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Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı. Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu açıklayan İnce, "Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini teklif ettim" dedi.

Milletvekilliği görevini devretmek için Meclis'e gelen Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıklayan İnce, Olağanüstü Kurultay'ın Kılıçdaroğlu'nu toplamasını istedğini belirterek "Benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini teklif ettim" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. Abi-kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı teklif ettim. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SONRASI İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin arından dün akşam Ankara Marriot Otel'de bir araya geldi. Görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Kılıçdaroğlu ve İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu. Görüşmenin sona ermesinin ardından ikili bir açıklama yapmadı. Saat 20.00'de başlayan görüşme, saat 23.00'de sona erdi.

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son ana kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı. İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı. Yemek sonrası da yine personel kapısından vedalaşıp ayrıldılar.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, "24 Haziran'da kaybederseniz ne yapacaksınız?" sorusuna "Ola ki seçimi kaybedersem asla Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmam. Hatalarını söylerim ama karşısında aday olmam. Vefasız insan değilim" demişti.

İnce'nin partisinin üzerinde oy oranına ulaşması sonrası CHP'de kurultay tartışması yaşanmıştı. İnce, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duymayacaksınız" açıklamasında bulunmuştu. Görüşmede kurultay tartışmaları, seçim sonuçları ve yerel seçimler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Türkiyeye güvence MUHARREM İNCE!
inşallah ikiye bölünür başka parti kurarsınız ondan sonra sittin sene iktidar olamazsınız :))
bir söyledigi bir soyledigini tutmayan adamlara yüzde 30 bile cok.Arkadas insanda biraz omurga olur.birbirinin kuyusunu kazmaz bu partinin bi yere gelecegi yok.ikinizde istifa edin basarisizliginizi basari olarak gostermeyin.
Vay be..Ne mutevazi adam,kendisi için hiç bir şey istememiş.
Onursal genel başkana bak kemal Kılıçdaroğlu ????????????
İKİNİZDE ADAM GİBİ ADAMSINIZ NOKTA
ince başladı:) yapmıycam dediklerini yapmaya:))
Yiyin birbirinizi şimdi...
olması gerekende buydu. helal olsun sayin inceye yine yapilasi gerekeni yapti
bence sende biraz dinlen ... güven vermiyosun ..
KK.güle gule inceyi aday göstererek kendi fişini çektin.
KILIÇTAROĞLU KABUL ETMEZZZZZZ..
onur mu ondan olsa olsa küçük onur olur gerçi o bile şüpheli de.
Evet değişim şart ama .............CHP nin Onursal Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.
vay canına be kac secim kaybetmiş adama onursal baskanlık teklif etmiş.Peki chp li arkadaslara sormak istiyorum.Kılıcdaroglunu onursal baskan yaptıgınız zaman ATATÜRK bu partının neresinde olacak
550 Yetmez 600 YETMEZ 950 BAKANLIK VE TARDIMCILARI BAŞKANLIK KABINESI BROKRASI DANISUAN SEKRETER BAŞKAN YARDIMCISI TEKNOKRAT KABINE Sİ HAYIRLI OLSUN BESLEYIN BEYLER ASKERİ ÜCRETLE BAĞIŞ UNUTMAYIN Hamdü senalar olsun! Hepsini bir arada toplayıp, Bir tek insana teslim ettik... . Ettik etmesine de! Meclisteki üye sayımız 600 oldu... Madem tek kişi ile yönetmeyi istedik, Neden üye sayısını çoğalttık anlayana aşk olsun... Kim bilir? Belki de, Dosta düşmana “Bir beyin altı yüz beyne bedeldir” demek istedik... Hani efsane bir palavramız var ya! Bir Türk dünyaya bedeldir diye!
koltuk sevdası olanların bu partide işi yok???!!!...kılıçdaroğlu kazanacağını bilse seni aday gösterirmiydi?şimdi kabul edersen ist. belediye başkanlığı adayı olursun,etmezsen 5 sene beklersin.kurultay için evet demez,nedenmi KOLTUKKK...onursal başkan olupta senin gölgende mi kalsın?sen ön planda ol,kk. arka planda,olacak işmi sayın ince?
Gürsel Tekin ide kuyruk yapın kesin uçarız.
Sayın İnceyi tebrik ediyorum. Halktan hiç birşey gizlemeden ne olup bitti herşeyi anlattı. Artık sayın Kılıçdaroğlu bunun gereğini hemen yapıp kurultayı toplamalıdır. Bayrağı Muharrem İnce'ye teslim edip bütün chp lilerin gönlünde taht kurmalıdır. Aksi halde iyi bir görünüm olmayacaktır.
chp de kaç onursal başkan var, hadi imet inönü eskidi diyelim... daha dün kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a aynı payeyi teklif etmemişmiydi
ne güzel eğleniyordu . öyle şey denir mi ? hayata küstürürsün değerli adamı . 15 gün ortalıktan kaybolur inzivaya çekilirse parti kaybeder . değerli fikirlerinden yoksun kalırsınız .
Umudun sürebilmesi için bu değişim kaçınılmaz ancak bu değişim ne kadar hızlı,ne kadar kırıp dökmeden olabilirse hem chp ,hem muhalefet,hem de ülke açısından iyi olacaktır.
sayın ince ist.büyükşehir belediye başkanı adayı ol ist.u kazanalım sonra tekrar başkanlık seçiminde aday ol...
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