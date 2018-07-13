Muharrem İnce'den 'genel başkanlık' ve 'İBB adaylığı' açıklaması

Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. İnce, CHP'de tabanda değişim isteği olduğunu vurguladı. Tüzük eleştirisi yapan İnce, ''Yerel seçimden sonra CHP kurultaya gitmeli, yenilenmeli. Hazırlıklarına hemen başlamalıdır. Bunları yapıp milletin karşısına öyle çıkmalıdır. Yapmazsa başarısız olur.'' dedi.

Muharrem ince, ''Gazetecilere şunu söylüyorum: benim ağzımdan duyulanı esas alın. Yeni parti kurmayacağım, yok öyle bir şey. Benim ağzımdan yeni parti duydunuz mu? Benim böyle derdim yok. CHP kendini yenilemelidir, genel başkanını da , kadrolarını da, tüzüğünü de, programını da yenilemelidir.'' ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL TEKLİF EDİLİRSE REDDEDERİM"

İnce, ''İstanbul Belediye Başkanlığı teklif ederse reddederim. Ben cumhurbaşkanlığı koltuğunu istiyorum. Ülkeyi artık Başbakan değil Cumhurbaşkanı yönetiyor. Bir siyasi parti liderinin doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor. Ben cumhurbaşkanlığı seçiminin hazırlıklarını yapalım diyorum. Tüzüğümüzü değiştirelim. Bizim tüzükte üyenin milletvekilinin hiçbir hakkı yok, her şeyi MYK belirliyor. Tüzüğü değiştirelim, programı değiştirelim, üye sayımızı arttıralım'' dedi.

