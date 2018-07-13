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Muharrem İnce'den 'genel başkanlık' ve 'İBB adaylığı' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. İnce, CHP'de kurultay ve yerel seçimlerde adaylıkla ilgili sorulara yanıt verdi. İnce ''CHP kendini yenilemelidir'' diyerek, ''İstanbul Belediye Başkanlığı teklif edilirse reddederim'' şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'den 'genel başkanlık' ve 'İBB adaylığı' açıklaması

Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. İnce, CHP'de tabanda değişim isteği olduğunu vurguladı. Tüzük eleştirisi yapan İnce, ''Yerel seçimden sonra CHP kurultaya gitmeli, yenilenmeli. Hazırlıklarına hemen başlamalıdır. Bunları yapıp milletin karşısına öyle çıkmalıdır. Yapmazsa başarısız olur.'' dedi.

Muharrem ince, ''Gazetecilere şunu söylüyorum: benim ağzımdan duyulanı esas alın. Yeni parti kurmayacağım, yok öyle bir şey. Benim ağzımdan yeni parti duydunuz mu? Benim böyle derdim yok. CHP kendini yenilemelidir, genel başkanını da , kadrolarını da, tüzüğünü de, programını da yenilemelidir.'' ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL TEKLİF EDİLİRSE REDDEDERİM"

İnce, ''İstanbul Belediye Başkanlığı teklif ederse reddederim. Ben cumhurbaşkanlığı koltuğunu istiyorum. Ülkeyi artık Başbakan değil Cumhurbaşkanı yönetiyor. Bir siyasi parti liderinin doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor. Ben cumhurbaşkanlığı seçiminin hazırlıklarını yapalım diyorum. Tüzüğümüzü değiştirelim. Bizim tüzükte üyenin milletvekilinin hiçbir hakkı yok, her şeyi MYK belirliyor. Tüzüğü değiştirelim, programı değiştirelim, üye sayımızı arttıralım'' dedi.

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muharrem ince ibb adaylığı CHP chp kurultay

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