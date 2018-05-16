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Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tiyatrocu Barış Atay’ın tweetlerinden dolayı gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İnce, “Sadece fikir beyan ettiği için insanların gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Mitinglerine bir gün ara veren Muharrem İnce, İstanbul’da Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. Kendisinin ülkeyi yönetme iddiası olduğu için “Devri sabık yaratmayacağım” dediğini anımsatan İnce şöyle devam etti:

"DEMOKRASİ İDDİASINDAKİ BİR ÜLKEYE YAKIŞMIYOR"

“Öncelikle Barış Atay’ın gözaltına alınması yanlış onu söyleyeyim. Bu ülkede herkes özgürce görüşlerini dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor.

Ama ben Atay gibi düşünmüyorum. Bu ülke siyasetçilerin birbirine yönelik ’Seni Yüce Divan’a göndereceğim’ tehditleriyle çok zaman kaybetti. Ben siyasetçiyim. Yapmam gereken mevcut siyasetçileri tehdit etmek değil, adil bir yargı düzeni kurmaktır. O yargı gerekirse eskiden görev yapanların, gerekirse de beni yargılar..”

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince barış atay CHP

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
düşüncesi bir başkasına ters gelen herkesi asın yakın bu nasıl bir anlayış anlamak hergün zorlaşıyor
Ne içiyon sen birader hiç kümse yakıomadı asılmadı bu güne kadar siyatçilerin özel hayatına ailesine söven bşr toplum özgürlük arayışı içinde ne yapacaklar ulu orta ırzlarına mı göz dikecekler yazık yozlaşmış bir nesil özgürlüğün ne anlamı var ne haddi...
Teroristinde bölücünün de yıkıcının da düşüncesi farklı ve fiiliyatı da, olmaz kardesim olmaaazz bu ülkeyi sevmiyorsan buyur kapı açıķ
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Adam savunsa bir dert savunmasa bir dert.Ne ayaksınız olum siz!
O Kadar çok nefret tohumu ekiliyor ki ülkede. Allahın hesabı korkunç olacak .
Hergün en az 20 kanalda konuşan cumhurbaşkanı ülkeye barış ve demokrasi getireceğim diyor.
bunu savunan ince senmisin salloooo
Gezi olayları da; masum twitlerle başladı, Türkiye'ye 300 milyar dolar'a maloldu.
Bir insanı/insanları resmen tehdit etmek ne zamandır fikir hürriyeti oldu.Bir vatandaş olarak soruyorum.Herhangi bir vatandaş Sn.Merak AKŞENER ya da M.İNCE hakkında Barış ATAY gibi twıtler atmış olsaydı ne olurdu acaba.?
o zaman bende sana burdan saydirsam by ince tehdit etsem nasil our
tayyibin suyu ısındı.....buharlaşacak.....
@mustafapehlevan08 15 yıldır aynı terane ha hahahaaa
neden ataturku kqnunla koruyorsunuz o zaman . birakin herkes onun hakkinda ki fikrini korkmadan acikca beyan etsin
@enes_aksoy_1981 salak fikir başka bi şey, hakaret başka bi şey. Varmı bi fkrin Söylede Dinleyelim. Tartışalım.
asacaz kesecez diyeceksin sonrada fikir beyanı etti diyorsun, şimdi ben senin için fikrimi beyan edecem ama bu satılık medya yorumumu yayınlamaz
irtica geliyeah geliyo diye bağıran amcaya kuzun kesilen hukuk sistemi kendine muhalif düşünenlere gelince aslan kesiliyor....
düşüncesi ELEŞTİRİ değil. TEHDİT ediyor ve İNTİKAM alınacak... ne demek bu düşüncemi? m.ince saçmalamış başka ne diyecek ki? aynı yolun yolcuları bunların fikri düşüncesi aynı yani bunlar çürümüş komünistlerdir. ama bazıları komünist kelimesini pek kullanmıyorlar. devrimciyiz... yesinler sizin devrimciliğinizi... yaşadığınız hayat lüks sefa ama fikriniz gariban halk ayakları yutmaz bu millet önce kendinizi bir ayara sokun. tabi zor gelir ayara girmek. yani sizleri bu millet biliyor ve çöpe attı artık. düşüncelerinizle beraber güle güle...
herkes haddini bilecek sevmek mecbur değil saygı mecburdur
bir kerede ülkenizden yana olun adam resmen herkezi tehdit ediyor buna fikir diyosun bunun adı halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek ve bizim kanunlarda bu şuçtur ve suçluyu övmekte suçtur.
fikir mi? barış atay düpedüz terörist söylemler içeren mesajlar paylaşıyor! adam bildiğin militan!
hain kin kokuyor kin kusuyor. halkı tehdit etmek fikir beyan etmek mi
millette ses yok seda yok ohal diye istedikleri gibi at koşturuyorlar bu nedir ya
kim kimi hedef gösterse ozaman yarın içerde nasıl bi mantık bu.ahmet hakanın kilosu aç değeri ne
milleti twitter dan tehdit ediyor yaşlisi genci emeklisi ayirt etmeden yargilayacaz hesap vereceksiniz diye gereği derhal yapılsın bu terörist sevicinin!
chp için. şiir oludugu için cezaevine girersin ama hainlik yaparsın pkk sempatizani olursun serbestsin demokrasi anlayışı bu
bu adamın savundugu herkes teroru destekliyor teröristın tekı gıt savunulacak şeyleri savun
eğer idam olsaydı bu adamı da idam ederlerdi tıpki deniz gezmiş gibi
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