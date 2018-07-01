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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30 oy alan Muharrem İnce, günler sonra ilk kez röportaj verdi. Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son açıklamlarını beğenmediğini belirtirken, cumhurbaşkanı adaylığı ve genel başkanlık için çarpıcı ifadeler kullandı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim sonuçlarından günler sonra ilk röportajını Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a verdi.

'YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM'

Seçimin ardından iddiasından vazgeçmediğini ve yoluna devam ettiğini belirten Muharrem İnce,
"‘Herkesin Cumhurbaşkanıyım’ sloganına devam edeceğim. Göreceksiniz bunu başaracağım ben! Bunu burada bırakacak halim yok, iddiamın arkasındayım! Allah sağlığıma bir şey vermesin. Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım. Her üç kişiden birinin oyunu almışım! Bundan sonra her iki kişiden birinin oyunu almaya çalışacağım! Hedefim bu." ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU BIRAKIRSA BEN HAZIRIM'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını beğenmediğini belirten İnce, 'genel başkanlık' için kapıyı açık bırakarak şu ifadeleri kullandı;

Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de “Ben ayrılacağım” derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım! Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam!

YILMAZ ÖZDİL'İ YUHALATTI MI?

Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı 'adam kazandı' mesajıyla ilgili "Ben gazeteci olsaydım “‘Tayyip Erdoğan kazandı’ diye mesaj attı İnce” derdim. ‘Adam’ lafını kullanmazdım. Gazeteci gazeteci olsun bir itirazım yok ama insanlığımız da bir kenarda dursun!" ifadelerini kullanan İnce, "Meydanlarda Yılmaz Özdil'i yuhalattı" iddiasını da kesin bir dille yalanladı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan röportajın bir bölümü şöye;

GAZETECİ GAZETECİ OLSUN AMA İNSANLIĞI DA BİR KENARDA DURSUN!

İsmail Küçükkaya’ya yolladığınız “Adam kazandı” mesajı hâlâ tartışılıyor. Hatalı buluyor musunuz kendinizi?

  • Evet, hatalıyım.

Gazeteciye, “Bunu yazma!” demezseniz yazar. Bu kuralı unuttunuz mu?

  • Ben gazeteci olsaydım “‘Tayyip Erdoğan kazandı’ diye mesaj attı İnce” derdim. ‘Adam’ lafını kullanmazdım. Gazeteci gazeteci olsun bir itirazım yok ama insanlığımız da bir kenarda dursun!

TABİİ Kİ O GECE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEDİM

O gece Erdoğan’la görüştüğünüz doğru mu?

  • Tabii ki hayır! Böyle bir şey olabilir mi?

Nereden çıkıyor bu laflar?

  • Söylüyorum, kendimize karargâh yaptığımız yerdeydim. Eşim ve kardeşlerim dışında dört milletvekilimiz ile mitinglerde beraber olduğum 40-50 kişi de vardı yanımda. Hiçbir yere gitmedim, kimseyle görüşmedim. Arkadaşlar, “Açıklama yap!” dedi ama “Gerek yok, sabah yaparım” dedim.

KILIÇDAROĞLU’YLA AYRIŞIYORUZ BEN KAZANANI TEBRİK EDERİM

Seçim gecesi CHP yöneticilerinin, AA verilerine inanmayıp “YSK sonuçlarını bekleyin!” açıklaması stratejik hata mıydı?

  • Bence öyle...

Kılıçdaroğlu sizin Erdoğan’ı tebrik etmenizi eleştirdi.

  • Hayır, aslında eleştirmedi. “Ben tebrik etmem” dedi. O da onun fikri. Ben de ederim. Ayrışıyorum ondan. Bunda ne var? Yarışırım ama yenilirsem tebrik de ederim. Bu benim demokrasiye olan inancım. Ben de bu seçimin adil olmadığını biliyorum. Devletin bütün imkânlarıyla yarışan Erdoğan’dı, benim öyle bir durumum yoktu. Ama “Bu seçim adil değil!” diyorsak hiç seçime girmeseydik o zaman, sonuçta girdik. E girmişsek ve kazanmışsa, ben de tebrik ederim. Geçmişte Kemal Bey’in de böyle kutlamaları vardı medya yoluyla. Saraya da gitti, Yenikapı’ya da gitti. Bugün neden öyle dediğini bilmiyorum. Ama ben yarın bir seçime gitsem, kaybetsem, kazanan kişiyi her zaman tebrik ederim!

BUNLARI YAZANLAR GERÇEK SATILMIŞLAR!

Deniyor ki, “Ortada bir toplum mühendisliği var. Erdoğan’ın rakibi olarak İnce hedefe alındı ama Meral Akşener’e özellikle dokunulmadı ki, oyu artmasın.” Her şey, ince ince Erdoğan’a yarasın diye planlanmıştı yani! Tüm bunlar sizde nasıl bir his yaratıyor? Kısacası sizin satılmış olduğunuzu söylüyorlar.

  • Bunları yazanlar, gerçekten satılmış olanlar! Bir kampanyaya çıkmışız, bu kampanyada Muharrem İnce öne çıkabilir, Demirtaş öne çıkabilir, Akşener öne çıkabilir, Karamollaoğlu öne çıkabilir... Erdoğan mı özellikle birini öne çıkaracak? Burada hiç mi benim payım yok? Ben öne çıktıysam kabahat benim mi? Benden daha fazla miting yapan var mıydı?

Belki de sizi, dişine göre buldu?

  • Öbürleri değil miydi? Böyle şey olur mu? Nasıl bir mühendislikmiş bu! Bunlar istemeden Erdoğan’a hizmet ediyorlar. Türkiye’de şunu değiştirmemiz lazım: “Abdullah Gül’le kavga etsinler, biz aradan çıkalım!” Bu tehlikeli bir kafa. Bitmez tükenmez komplo teorileri... Ben her şeyi ortada olan, dümdüz bir adamım. Doğal, içten, samimi, olduğu gibi söyleyebilen biriyim. Hiçbir pazarlığım yok. Bu seçime girerken kazanacağıma inanarak girdim ve her şeyimi ortaya koydum. Olmadı. Olsun, pes etmem. Devam...

Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkmam

BÖYLE BİR VEFASIZLIK YAPMAM!

Sizi aday gösterdiği için Kılıçdaroğlu’nun da hakkını teslim etmek gerekmez mi?

  • Kesinlikle evet! Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bunu da her yerde söyledim, söylerim.

Peki Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

  • Ne diyeyim şimdi? Son açıklamalarını beğenmedim.

“Arkadaşlarımız, İnce’ye gittiği illerde destek olacaklardır” biraz üstten bir tavır değil mi?

  • Evet öyle. Olmayacaklar mı zaten? Ben CHP’nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar, hem ne gerek var? Birbirimizi topluma ispat etme derdinde değiliz biz. Daha güzel götürebiliriz işi. Ben kurultay murultay demiyorum, böyle bir şey istemiyorum. Partide koltuk falan da istemiyorum, Türkiye’yi yönetmek istiyorum. Ben beş yıl bu seçimin sürmeyeceğini düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi ben kalkıyorum bu koltuktan, sen gel Muharrem kardeşim” demesi mi gerekiyor sizce?

  • Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de “Ben ayrılacağım” derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım! Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam!

Yeni bir parti?

  • Hayır, öyle bir şey yok. İllere gittiğimde de sadece CHP binalarını ziyaret etmeyeceğim. İttifakın diğer partilerini de ziyaret edeceğim. Ben bu 15 milyon oyu nasıl 30 milyon yaparız derdindeyim.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
yav bi sus artık seçim bitti bitti
KILIÇDAROĞLU SEÇİMDEN SANKİ ZAFERLE ÇIKMIŞ GİBİ KONUŞMAZ MI !!! ÇILDIRDIM ÇILDIRDIM BE
İNCE HAKKINDA YANDAŞ MEDYA ÇETESİ SÜREKLİ PALAVRA UYDURUYOR.. HER BİRİ FARKLI BİR SENARYO UYDURUYOR AÇIP YAZILANLAR BİR BAKIN. MUHARREM İNCE DİYOR Kİ CHP'NİN GÖREVLİLERİ OY SAYIMINI BİTİREMEDİ, GECEYE KADAR DOĞRU RAKAMLARI BEKLEMEK ZORUNDA KALDIM. ÇOK GEÇ OLDUĞU İÇİN DE KONUŞMAYI YARINA ERTELEDİM. OLAY BUNDAN İBARET. OY SAYMADA BİR ORGANİZASYON EKSİKLİĞİ VE AKP'NİN SANDIKLARDA YARATTIĞI BİR KARMAŞA VARDI HERZAMANKİ GİBİ, İNCE DOĞRU OY RAKAMLARINI BEKLEMEK ZORUNDA KALDI. HALKA AÇIKLAMA YAPMASI İÇİN RAKAMLARIN NET OLMASI GEREKİYORDU. ERKEN AÇIKLAMA YAPIP TEMELSİZ BİR İTİRAZDA BULUNMAK İSTEMEDİ.
korkaksın ince oy verenlere ihanet ettin sessiz kalıp kabullenerek
MUHARREM İNCE CHP NİN GERÇEK LİDERİ BANA GÖRE HEYECAN KATTI BE MUHARREM BEY NERDE BİZ ORDA
istemem sağ cebime koy kk oğlu kazanayamıyacagını adından daha çok bildiği için inceyi aday yaptı aslında onu ince dahada iyi biliyor ama aynayı günden yana tutuyor bu sözlerini ileriki zamanlarda unutma
korkak.
partinin başına gelirse sosyal demeokrat muhafazakarkarıda ayrıca idolojik olmayan seçmenide çekmeyi başarır... bu adamın chp yi 30 bandın üstüne taşıyacağına inanıyorum...
SENÍN ALLAHINA KURBAN
idoloji ile artık devlet yönetmek devri bitti ama malesef ülkemizdeki seçmen davranışları oyları dini ve idolojik.. !! oysaki devlet matamatik ve sosyal felsefe ile yönetilir...!!!
SEÇ-SİSTEMİ ile hangi hsinükümet seçime giderse gitsin.10 da 9 hükümet alırmış.SEÇ-SİS ......? ? ? ? ? ?
Kaybedildiği halde kazanıldı zannedenler Kılıçtaroğlu nun peşinde gidebilir..Kılıçtaroğlu İstifa...!!!
Yenilen pehlivan güreşe doymazmis yenmiste yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmiste yenmiş CHP'li leyleklerin ömrü de lak lak diye geçiyor
ha buraya yazıyorum...chp bu ülkede asla iktadar olamaz....chp'li biride başkan olamaz...Ancak sağ muhafazakar, milli, dini değerlere sahip biri olabilir..Çünkü bu millet chp nin cemaziyelevvelini biliyor ve unutması mümkün değil..Boşuna hayal dünyasında yaşama muarem..Bu seçimde 30 aldın TAŞ ÇATLASA diğer seçimde alacağın oy 40 olur..Ömrün hayalle gelip geçer işte böyle..
adamsın
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