Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim sonuçlarından günler sonra ilk röportajını Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a verdi.
'YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM'
Seçimin ardından iddiasından vazgeçmediğini ve yoluna devam ettiğini belirten Muharrem İnce,
"‘Herkesin Cumhurbaşkanıyım’ sloganına devam edeceğim. Göreceksiniz bunu başaracağım ben! Bunu burada bırakacak halim yok, iddiamın arkasındayım! Allah sağlığıma bir şey vermesin. Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım. Her üç kişiden birinin oyunu almışım! Bundan sonra her iki kişiden birinin oyunu almaya çalışacağım! Hedefim bu." ifadelerini kullandı.
'KILIÇDAROĞLU BIRAKIRSA BEN HAZIRIM'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını beğenmediğini belirten İnce, 'genel başkanlık' için kapıyı açık bırakarak şu ifadeleri kullandı;
Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de “Ben ayrılacağım” derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım! Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam!
YILMAZ ÖZDİL'İ YUHALATTI MI?
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı 'adam kazandı' mesajıyla ilgili "Ben gazeteci olsaydım “‘Tayyip Erdoğan kazandı’ diye mesaj attı İnce” derdim. ‘Adam’ lafını kullanmazdım. Gazeteci gazeteci olsun bir itirazım yok ama insanlığımız da bir kenarda dursun!" ifadelerini kullanan İnce, "Meydanlarda Yılmaz Özdil'i yuhalattı" iddiasını da kesin bir dille yalanladı.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan röportajın bir bölümü şöye;
GAZETECİ GAZETECİ OLSUN AMA İNSANLIĞI DA BİR KENARDA DURSUN!
İsmail Küçükkaya’ya yolladığınız “Adam kazandı” mesajı hâlâ tartışılıyor. Hatalı buluyor musunuz kendinizi?
Gazeteciye, “Bunu yazma!” demezseniz yazar. Bu kuralı unuttunuz mu?
TABİİ Kİ O GECE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEDİM
O gece Erdoğan’la görüştüğünüz doğru mu?
Nereden çıkıyor bu laflar?
KILIÇDAROĞLU’YLA AYRIŞIYORUZ BEN KAZANANI TEBRİK EDERİM
Seçim gecesi CHP yöneticilerinin, AA verilerine inanmayıp “YSK sonuçlarını bekleyin!” açıklaması stratejik hata mıydı?
Kılıçdaroğlu sizin Erdoğan’ı tebrik etmenizi eleştirdi.
BUNLARI YAZANLAR GERÇEK SATILMIŞLAR!
Deniyor ki, “Ortada bir toplum mühendisliği var. Erdoğan’ın rakibi olarak İnce hedefe alındı ama Meral Akşener’e özellikle dokunulmadı ki, oyu artmasın.” Her şey, ince ince Erdoğan’a yarasın diye planlanmıştı yani! Tüm bunlar sizde nasıl bir his yaratıyor? Kısacası sizin satılmış olduğunuzu söylüyorlar.
Belki de sizi, dişine göre buldu?
Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkmam
BÖYLE BİR VEFASIZLIK YAPMAM!
Sizi aday gösterdiği için Kılıçdaroğlu’nun da hakkını teslim etmek gerekmez mi?
Peki Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Arkadaşlarımız, İnce’ye gittiği illerde destek olacaklardır” biraz üstten bir tavır değil mi?
Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi ben kalkıyorum bu koltuktan, sen gel Muharrem kardeşim” demesi mi gerekiyor sizce?
Yeni bir parti?
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
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