Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim sonuçlarından günler sonra ilk röportajını Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a verdi.

'YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM'



Seçimin ardından iddiasından vazgeçmediğini ve yoluna devam ettiğini belirten Muharrem İnce,

"‘Herkesin Cumhurbaşkanıyım’ sloganına devam edeceğim. Göreceksiniz bunu başaracağım ben! Bunu burada bırakacak halim yok, iddiamın arkasındayım! Allah sağlığıma bir şey vermesin. Sağlığımda bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım. Her üç kişiden birinin oyunu almışım! Bundan sonra her iki kişiden birinin oyunu almaya çalışacağım! Hedefim bu." ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU BIRAKIRSA BEN HAZIRIM'



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını beğenmediğini belirten İnce, 'genel başkanlık' için kapıyı açık bırakarak şu ifadeleri kullandı;

Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de “Ben ayrılacağım” derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım! Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam!