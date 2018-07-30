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Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, 'Koltuğa yapışmayacağımı, Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğimize ilişkin noterde taahhütname verdim' dedi. İnce, kurultay için toplanan imzalarla ilgili soruya, 'Sorumlusu ben değilim' dedi.

Muharrem İnce, CHP'nin olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, notere sunduğu dilekçenin detaylarını paylaştı. İnce, Tuncay Özkan'ın açıklamaları için, 'Tuncay Özkan'ın sözlerine cevap vermeyi gerek görmüyorum' dedi. İmzalar sorulan İnce, 'İmzaların sorumlusu ben değilim' ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamaları:

Koltuğa yapışmayacağımı, Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğimize ilişkin noterde taahhütname verdim. 51 günde yüzde 31 oy aldık. Bunu 500 günde yapmak lazım, daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam, üyelerin önüne sandık koyacağımı, sivil toplum örgütlerinin oy kullanacağını, baroların, odaların, CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi parti üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimde adayın belirlenmesi, kendim de aday adayı olacağım bunu da taahhüt ediyorum. Bunu imzaladım, koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. Uzun süreli bir hazırlıkla bunun başarılabileceğine inanıyorum. Seçime 50 gün kalınca gel adayım ol denince denmiyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sayın ince ak partiye katılmalı ve bu cennetlik düzene iltihak etmeli..
Haklısın sonuna kadar katılıyorum lakin şu son yaşananlardan sonra seçim akşamı üzüldüğüm sonuçlara şuan için seviniyorum. CHP ve İyi partı ilk önce içlerindeki çatırdıyı çözmelilerdir.
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